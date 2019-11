Salute | ecco come spegnere il dolore con il veleno di lumaca

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Daldidi mare preziose sostanze per studiare eil. Le conotossine sono peptidi bioattivi presenti nelche le lumache marine del genere Conus producono per catturare le proprie prede. Si tratta di sostanze usatestrumenti farmacologici per studiare la segnalazione del, che però hanno anche il potenziale per dar vita a una nuova classe di analgesici mirati. Ad oggi, sono state scoperte più di 10.000 sequenze di conotossine, spiega Markus Muttenthaler della Facoltà di Chimica dell’Università di Vienna, autore insieme ai colleghi dell’Università del Queensland in Australia di uno studio su ‘Chemical Reviews’. In un altro lavoro, pubblicato di recente, i ricercatori hanno inoltre sviluppato versioni di conotossina fluorescenti per visualizzare i recettori delnelle cellule. Lamarina è ben nota per la sua ...

