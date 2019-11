Salerno | il call center dei pusher riceveva fino a 24mila telefonate | 12 arresti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Lavinia Greci I clienti ordinavano la droga esclusivamente utilizzando una linea telefonica e poi si recavano nelle zone di spaccio per ritirare la merce. La rete criminale, nel Salernitano, aveva raggiunto anche i tossicodipendenti della Basilicata Avevano deciso di utilizzare una linea telefonica da dedicare unicamente alla loro attività illegale, in modo tale da far passare lo spaccio di sostanze stupefacenti attraverso un'utenza. Forse per eludere i controlli, per garantire copertura ai clienti e per essere raggiungibili 24 ore su 24, attraverso l'organizzazione di turni tra criminali. Così da un capo del telefono arrivava la richiesta di un cliente che, banalmente, chiedeva il costo della droga. E, immediatamente, rispondeva il, che dava indicazioni su tempi di consegna e prezzi vari. Accadeva ae in provincia, ma i clienti arrivavano persino dalla ...

