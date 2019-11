Sabrina Paravicini ha iniziato la radioterapia

Fonte : blogo

(Di martedì 5 novembre 2019) In queste ore l'attrice, nota per la sua partecipazione nel ruolo di Jessica a Un medico in famiglia, ha pubblicato una foto sui social nella quale mostra ai suoi follower il luogo nel quale sta svolgendo la.Ecco il suo post: "Questa è la sala d’attesa che mi ospiterà per le prossime 5 settimane. Hoieri la. Ti bombardano di radiazioni nei punti dove c’era la lesione tumorale. Nel mio caso seno sinistro, clavicola e ascella. Questo bombardamento di radiazioni distrugge i globuli bianchi e quindi provoca stanchezza. In effetti ieri mi sono messa a letto e mi sentivo come se avessi passato ore e ore in spiaggia. Si deve mettere molta crema per evitare le ustioni sulla pelle. Insomma non è una passeggiata". L'attrice continua: "Mi hanno detto di aspettare perché c’era un paziente del pediatrico. Quando è uscito ho avuto un tuffo al ...

