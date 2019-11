Ruba al supermercato per sfamare i suoi sette bambini | i poliziotti lo fermano e poi

Fonte : baritalianews

(Di martedì 5 novembre 2019) Un uomo padre difigli non riusciva a dare loro da mangiare perché le sue condizioni economiche erano disastrose. Questa vicenda è accaduta in Brasile Nova Veneza, nella zona meridionale dello Stato brasiliano di Santa Catarina. Erano giorni che non riusciva a dare cibo aie allora hato e la polizia lo ha arrestato ma quando sono andati a casa dell’uomo, si sono trovati di fronte una situazione terribile. E la stessa polizia che racconta così: “Quando siamo arrivati per verificare l’accaduto ci siamo trovati in una casa in affitto con ben pochi mobili. C’erano della carne decongelata e del pesce sulla tavola, e la persona che ha presentato la denuncia ha riconosciuto quelle cose come sue, perché era un pesce d’acqua salata. Sotto il divano, nascosti in una vaschetta da, c’erano gli altri alimenti”. Il ragazzo hato in un appartamento ma solo ...

venti4ore : Ruba lo smartphone ad una commessa del supermercato, 46 enne identificato dalle telecamere di videosorveglienza - cristabella : RT @toff_91: Quando l’anziana di turno ti ruba il posto al banco dei salumi al supermercato - MADERY375 : Ma come??? Un povero anziano ruba una mela al supermercato per fame e viene arrestato e qui invece? No comment! È p… -