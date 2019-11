Roma | spari durante una rapina in zona Cinecittà | un morto

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 5 novembre 2019) Sparatoria in una tabaccheria diestuna. Uno dei due banditi - Ennio Proietti, 69 anni - è, mentre l'altro - Enrico Antonelli, 58 anni - è stato fermato dalla polizia. È rimasto ferito in modo grave, invece, il titolare del negozio. È successo poco dopo le 19 in periferia, in, in via Antonio Ciamarra. Sul posto la polizia e il 118. La sparatoriaunaI due banditi avrebbero fatto irruzione nel locale armati e col volto coperto. Da una primissima ricostruzione delle forze dell'ordine, sembra ci sia stata una colluttazione tra il tabaccaio - cittadino cinese di 56 anni - e itori. I colpi di pistola sarebbero partiti a quel punto: uno ha ferito il titolare del bar tabacchi in modo grave a un fianco e alla gamba, mentre un altro ha ucciso iltore. Il complice è stato fermato dagli agenti. La persona ...

