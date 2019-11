Roma | rapina con spari in una tabaccheria a Cinecittà | ladro ucciso | due feriti

Roma choc - rapina con spari in un bar : morto il bandidto - ferito il titolare : rapina con spari intorno alle 19 a Cinecittà, in via Ciamarra, nella zona est della città. Un rapinatore è morto e anche il titolare del bar sarebbe rimasto ferito. Sul posto la...

Smantellata una banda di rapinatori e narcotrafficanti tra Roma e Rieti : Sgominata dalla Guardia di finanza una banda composta da rapinatori e narcotrafficanti nelle province di Roma e Rieti

Roma - anziana uccisa in casa : fermato il figlio della badante. Ipotesi di una rapina finita male : C’è un fermo per l’omicidio di una donna di 91 anni trovata cadavere ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione di Corso Italia. Si tratterebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, di un 23enne albanese, figlio della badante dell’anziana. A emettere il fermo è stata la procura di Civitavecchia, dopo che l’uomo è stato a lungo ascoltato dai Carabinieri. La 91enne, trovata con il volto tumefatto, secondo le prime ...

Omicidio Luca Sacchi a Roma - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino : la rapina dopo scambio di droga finito male : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Roma - ucciso a 24 anni per avere difeso la fidanzata da una rapina : Lo hanno ucciso sparandogli un proiettile alle spalle, colpendogli la nuca. È morto così, a 24 anni, Luca Sacchi, istruttore di palestra e appassionato di moto e ju jitsu, mentre difendeva la fidanzata da una rapina, in zona Appio Latino, a Roma. Lei, Anastasiya Kylemnyk, intorno alle 23,20, si stava dirigendo al pub John Cabot, in via Franco Bartoloni, insieme al fidanzato e ad un amico, per la partita di Champions League trasmessa in ...

Roma - muore a 24 anni freddato da un colpo di pistola : aveva difeso la fidanzata rapinata : Ieri a Roma, a tarda sera, Luca Sacchi, 24 anni, era in strada con la sua ragazza in zona Caffarella Colli Albani: ha cercato di difenderla dopo che due rapinatori l'hanno aggredita scippandole lo zaino. Gli hanno sparato, il proiettile l'ha raggiunto alla testa e non ce l'ha fatta: è deceduto oggi all'ospedale San Giovanni dove era stato ricoverato. La Roma violenta e criminale ha avuto la sua vittima sacrificale. Se stanotte il quartiere Appio ...

Roma - difende la fidanzata durante una rapina : Luca Sacchi ucciso dai malviventi : È morto il ragazzo che ha reagito al tentativo di rapina verificatosi ieri sera, 23 ottobre, a Roma. Luca Sacchi era in compagnia della fidanzata quando la coppia è stata aggredita da due malviventi che volevano rubare lo zainetto alla ragazza. Il giovane ha tentato di difenderla ed è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Operato d'urgenza all'ospedale San Giovanni, non ce l'ha fatta. Una rapina finita male Secondo il racconto della ...