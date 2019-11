Roma | famiglia pugliese paga 120 euro per 4 panini e 4 lattine di Coca Cola | il

Fonte : baritalianews

(Di martedì 5 novembre 2019) Un vero e proprio salasso per unache aveva deciso di passare qualche giorno a. Secondo quanto riferito dalla stessa, un nucleore di 4 persone, madre, padre e due figli di 11 e 15 anni, per quattroe trediin un bar in pieno centro ail papà ha dovuto sborsare 120. I Quattro pugliesi hanno ordinato tre hot dog e un panino con salumi e tredie una bottiglia d’acqua. Nel momento in cui al padre è stato presentato il conto per poco non sveniva. I 3 hot dog erano costati 22l’uno, il panino 7, le 3seie la bottiglietta d’acqua 5. Poi, il titolare del bar ha anche aggiunto il servizio e aggiungiamo noi che servizio… Il bar dallo scontrino astronomico si trova in via della Conciliazione vicinissimo a piazza San Pietro. Il titolare del bar si è ...

