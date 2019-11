Roma Capitale | ieri presidio assistenti sociali esternalizzati Cgil Cisl Uil

“Casamonica – Le mani su Roma” - sul Nove il racconto del clan che condiziona la vita della Capitale : il trailer : Alle 21.25, sul Nove, la seconda parte del racconto sul clan che da anni condiziona la vita della Capitale. In esclusiva torna Casamonica – Le mani su Roma. Ecco il trailer. L'articolo “Casamonica – Le mani su Roma”, sul Nove il racconto del clan che condiziona la vita della Capitale: il trailer proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Pignatone : "Mafia capitale? Nessun azzardo - a Roma clan e corruzione minano la democrazia" : A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone - già procuratore capo di Roma - interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione, al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“Roma non ...

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Forza Italia : domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza nella Capitale : Roma – domani una delegazione di Forza Italia sarà ricevuta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone per il tema Sicurezza a Roma. Porteremo all’attenzione della massima Autorità di Sicurezza pubblica le preoccupazioni dei cittadini Romani alimentate da una lunga serie di episodi di criminalità violenta che hanno turbato l’opinione pubblica. Afferma il coordinatore Romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina ...

Una 'stretta di mano' per trasformare Roma in una capitale ciclabile : Roma come Amsterdam o Copenaghen. Spostarsi in sicurezza da un monumento ad un altro o, perlomeno, avere a disposizione delle intere aree in cui l'attenzione auna mobilità più smart sia considerata una priorità. Un sogno? Può darsi, ma realizzabile. È questo l'impegno di Roma capitale con il progetto Handshake, un'occasione per lanciare un'ambiziosa politica di mobilità ciclabile, integrando gli interventi infrastrutturali con quelli regolatori, ...

Bando Roma Capitale per 117 assistenti sociali a tempo determinato : domande entro novembre : Il dipartimento organizzazione e risorse umane del comune di Roma ha indetto una procedura di selezione pubblica al fine di attuare una graduatoria cui attingere per assumere 117 assistenti sociali da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per un decorso di dodici mesi. Bando e requisiti per assistenti sociali Per partecipare a tale procedimento selettivo viene richiesto come titolo di istruzione il diploma ...

Roma - via libera all’aumento di capitale da 150 mln : L’assemblea degli azionisti della Roma, riunitasi ieri a Trigoria, ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a 150 milioni di euro. L’assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all’aumento di capitale e stabilito, che ove non integralmente sottoscritto si intenderà limitato all’importo […] L'articolo Roma, via libera all’aumento di ...

Acli Roma : oggi verrà consegnato premio ‘Telaio Solidale’ per impegno in Capitale : Roma – oggi, lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso il Teatro Greco, in via Ruggero Leoncavallo 10, a Roma, si terrà l’evento “Ri-animare la città”, promosso dalle Acli di Roma e provincia. Nel corso dell’evento verrà, inoltre, consegnato il “Telaio Solidale”, un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città. Tra gli altri, il riconoscimento ...

Roma - oggi l’assemblea dei soci : sul tavolo l’aumento di capitale da 150 mln : Giornata di assemblea dei soci anche per la Roma. Sul tavolo non solo l’approvazione dei dati economico-finanziari della stagione 2018/19, esercizio chiuso in rosso di 24 milioni con ricavi pari a circa 380 milioni di euro, ma anche l’aumento di capitale fino a 150 milioni di euro previsto dalla società giallorossa. Nella convocazione dell’assemblea si […] L'articolo Roma, oggi l’assemblea dei soci: sul tavolo ...

Acli Roma : 28/10 consegna riconoscimento ‘Telaio Solidale’ per impegno in Capitale : Roma – Lunedì prossimo, 28 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso il Teatro Greco, in via Ruggero Leoncavallo 10, a Roma, si terrà l’evento “Ri-animare la città”, promosso dalle Acli di Roma e provincia. Nel corso dell’evento verrà, inoltre, consegnato il “Telaio Solidale”, un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città. Tra gli altri, il ...

Roma - con l’aumento di capitale in arrivo nuovi soci : Roma nuovi soci – La ricapitalizzazione di 150 milioni della Roma, che sarà votata dall’assemblea lunedì prossimo, potrebbe portare con sé nuovi partner. Come riportato da “Il Tempo”, AS Roma SPV LLC – la controllante del club giallorosso – ha circa 20 soci, e tra questi potrebbe entrare anche la compagnia texana The Friedkin Group, […] L'articolo Roma, con l’aumento di capitale in arrivo nuovi soci è stato realizzato da Calcio ...

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...