Roma | buone notizie per Bryan Cristante | operazione scongiurata per il centrocampista

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) In seguito all’ultimo consulto effettuato presso il prof. Orava, si è stabilito come ildellanon dovrà sottoporsi ad alcunaper laper quanto riguarda le condizioni di, ildellainfatti non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo il problema accusato al tendine dell’adduttore destro. Luciano Rossi/AS/LaPresse Il consulto con il prof. Orava ha dato esito positivo, dunque si procederà con la terapia conservativa svolta fino a questo momento, evitando l’. Un sospiro di sollievo soprattutto per Paulo Fonseca, che sta vedendo piano piano svuotarsi anche l’infermeria, con Under e Perotti definitivamente recuperati e Diawara sulla via del completo reintegro in gruppo. Per ciò che concernecomunque i tempi di rientro in campo restano importanti, ...

