Risultati NBA – Harden | Irving e Antetokounmpo | prestazioni monstre in una notte pazzesca!

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (4 novembre) : LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavericks a suon di triple doppie : notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto. LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 ...

Risultati NBA – LeBron James abbatte San Antonio - Leonard fa felici i Clippers : Doncic esalta Dallas : LeBron James tracina i Lakers al successo contro San Antonio, i Dallas Mavericks sorridono con Doncic mentre Leonard fa felici i Clippers Il successo esterno dei Lakers, il sorriso casalingo dei Clippers e la splendida vittoria di Miami. Tante emozioni nella notte NBA appena conclusa, capace di tenere incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Si comincia con la netta prova di forza di Indiana che, davanti al proprio pubblico, ...

Risultati NBA – Sprofondo rosso per Golden State - Antetokounmpo trascina i Bucks : Gallinari vince il derby con Melli : Ennesima sconfitta per Golden State al cospetto degli Hornets, Gallinari vince il derby con Melli mentre Philadelphia sbanca Portland Emozioni e spettacolo nella notte NBA, cominciata in anticipo con il derby tutto italiano tra Gallinari e Melli andato in scena alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma. Sono i Thunder a prendersi il successo al cospetto dei Pelicans, stesi con il punteggio di 115-104 al termine di una battaglia davvero ...

Risultati NBA – Harden questa volta non basta - ancora ko gli Warriors : LeBron James trascina i Lakers : Una notte di puro spettacolo con l’NBA: ko Warriors e Spurs, James Harden questa volta non basta L’NBA regala sempre spettacolo! Dopo la spaventosa notte di Halloween, i campioni della palla a spicchi sono scesi sul parquet per una serata mozzafiato. Ad aprire le danze nella notte italiana è stata la sfida tra Brooklyn Nets ed Houston Rockets, che ha visto i padroni di casa trionfare per 123-116, trascinati dai 27 punti e 12 ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (2 novembre). LeBron batte Doncic nella sfida delle triple doppie - Spurs (Belinelli 9) e Bucks ok - Rockets ko : Con otto partite giocate nella notte, la carrellata di partite NBA ha messo in mostra un gran numero di evoluzioni individuali e in particolare un grande duello tra una stella e un astro sempre più luminoso. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks soltanto all’overtime (110-119), ma quel che è maggiormente spettacolare è il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 ...

Risultati NBA – Sorridono i Pelicans di Nicolò Melli - successo esterno per Miami : Clippers ok sugli Spurs grazie a Leonard : L’azzurro resta in campo diciannove minuti e segna sette punti, Nunn regala la vittoria a Miami mentre Leonard è superlativo nel successo dei Clippers Poche partite nella notte NBA, ma tanto spettacolo. Emozioni a non finire soprattutto nel match tra Clippers e San Antonio, con i padroni di casa che la spuntano 103-97 grazie ad un super Kawhi Leonard. L’ala piccola della franchigia di Los Angeles piazza un’esaltante ...

NBA - Risultati 1° novembre : Melli vince contro Denver - Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard : Presenza nel quintetto titolare e vittoria contro i Denver Nuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò Melli, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a referto 7 punti, 4 ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (giovedì 31 ottobre) : spettacolo tra Houston e Washington con 59 punti di Harden - Golden State perde Curry : Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale. PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-95 Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben ...

Risultati NBA – Sconfitta per Golden State - la scena se la prende tutta Harden : 59 punti per “Il Barba”! : James Harden mostruoso! Il Barba mette a segno ben 59 punti. Amara Sconfitta per gli Warriors: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Lo spettacolo NBA continua e si fa sempre più appassionante. Tantissime le sfide andate in scena nella notte italiana: ad parire le danze è stata la partita tra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, che ha visto i padroni di casa trionfare per 117-111, trascinati da un ottimo Thompson a referto con ...

Risultati NBA – Mostruoso Davis - ne segna 40 e i Lakers sorridono : successi anche per Miami e Dallas : Davis e LeBron James trascinano i Lakers al successo contro Memphis, sorridono anche Miami e Dallas contro Atlanta e Denver Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta all’esordio nel derby con i Clippers, sembra abbiano ingranato finalmente la marcia giusta. AFP/LaPresse I giallo-viola superano senza problemi i Memphis Grizzlies nella notte NBA, imponendosi 120-91 al termine di un match dominato in ...