Ricorda sempre il 5 novembre | la lettera di Alessia Scarso

Romina Power su Instagram Ricorda il padre Tyrone : «Mi sei sempre mancato» : Romina Power torna a far commuovere i fan questa volta pubblicando su Instagram uno scatto del padre, Tyrone Power. L’ex moglie di Al Bano ha voluto condividere un dolce ricordo del genitore scomparso quando lei era appena una bambina. Un’assenza che ha lasciato un doloroso vuoto nella sua vita e di cui ancora oggi sente il peso. “Il mio papà. Non ti ho mai dimenticato, mi sei sempre mancato e ti ho sempre amato” scrive Romina a corredo di una ...

Harry - che pensa sempre a mamma Lady Diana : «Ogni flash me la Ricorda» : Harry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaHarry in Angola, sulle tracce di Lady DianaI sorrisi accanto alla moglie Meghan Markle, le lacrime di gioia per la nascita del primogenito Archie Harrison (che un po’ gli somiglia) una vita per gli altri, scelta: per Harry d’Inghilterra è il momento più bello, uomo, marito, papà, ma la morte della madre ...

Bud Spencer - la famiglia lo Ricorda così : 'Era il fulcro - ci ha sempre tenuti uniti' : Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, ha voluto rendere omaggio a Bud Spender con una puntata speciale. A ricordare il grande Carlo Pedersoli ci hanno pensato il figlio Giuseppe, oltre ai nipoti Carlo e Alessandro, mentre la figlia Cristiana è intervenuta con un collegamento in diretta. Dalle parole della famiglia il ritratto di un uomo straordinario Bud Spencer, in arte Carlo Pedersoli, è nato a Napoli il 31 ...

Mattarella a L’Aquila Ricorda il giovane migrante del Mali annegato con la pagella cucita in tasca : “Scuola è speranza sempre e ovunque” : “Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d’identità e la sua speranza, la scuola, è una speranza sempre e ovunque”. È stato questo uno dei passaggi più sentiti e applauditi del discorso ...

Cristiano Ronaldo in lacrime Ricorda il padre morto : “Era sempre ubriaco - non l’ho mai conosciuto davvero” : “Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco“. A rivelarlo tra le lacrime è Cristiano Ronaldo in un’intervista con Piers Morgan che andrà in onda martedì sulla tv inglese Itv nel corso di Good Morning Britain. Il fuoriclasse della Juventus ha dismesso i panni del campione e ha mostrato al pubblico il suo lato più emotivo e privato, lasciandosi andare ai ricordi dopo che l’intervistatore gli ha mostrato una ...