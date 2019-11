Reddito di cittadinanza | oltre un milione di domande | in testa la Campania e la Sicilia

Reddito di cittadinanza a quota un milione : Campania in testa - poi Sicilia e Lombardia : Superata la soglia di un milione di domande di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno ottenuto il disco verde e che, quindi, sono riconosciute ad altrettanti nuclei familiari. Al top, tra le...

Reddito e pensione di cittadinanza : le domande accolte sono oltre un milione : Nel pieno delle polemiche sulla mancanza di offerte di lavoro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha riferito che nel mese di ottobre 2019 è stata superata la soglia di un milione di domande accolte di Reddito e pensione di cittadinanza. Le regioni con più richieste sono state la Campania, la Sicilia e la Lombardia.Continua a leggere

Reddito di Cittadinanza : istituito il sistema informativo dell'Anpal : Un'importante comunicazione nella giornata di oggi, martedì 5 novembre, arriva sulla pagina Facebook dell'Anpal Servizi (Agenzia nazionale delle politiche attive), riguardante il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale, dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La comunicazione diffusa rende nota l'istituzione del sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, che presto metterà a disposizione due piattaforme finalizzate ...

Reddito di cittadinanza : oltre 1 milione di domande accolte dall’Inps : L’Inps ha aggiornato i numeri in merito alla pensione e al Reddito di cittadinanza. I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2019, e raccontano il superamento del milione di domande complessivo. La maggior parte delle domande sono ovviamente relative al Reddito di cittadinanza (900.283 in tutto), mentre le richieste per la pensione di cittadinanza ammontano a 120.327. I nuclei familiari coinvolti in totale sono 1.020.610, mentre le domande ...

Reddito (e pensione) di cittadinanza : più di un milione di domande accolte - ma è dramma lavoro : L'Inps ha comunicato i nuovi dati sulle domande del Reddito di cittadinanza: insieme a quelle per la pensione, si arriva ad...

Reddito di cittadinanza : 900.283 domande accolte : Al 31 ottobre 2019 sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. In totale sono invece 1.555.588 le domande presentate. Tra le regioni, in testa la Campania, con 177.194 domande di Reddito accolte e la Sicilia con 158.675 domande di Reddito accolte

SVIMEZ/ Dal Reddito di cittadinanza a Taranto - le cure per non morire di sussidi : La SVIMEZ ha prestato ieri il suo rapporto annuale sul Mezzogiorno. Molti gli spunti di riflessione a partire dal fallimento del reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza : rapporto Svimez “serve lavoro per i giovani” : Reddito di cittadinanza – Il rapporto 2019 presentato a Montecitorio dallo Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell’Industria del Mezzogiorno, racconta un’Italia sempre più divisa. Con una frattura evidente, soprattutto nei dati e nei numeri, tra nord e sud. rapporto Svimez, divario nord-sud Per fare un esempio pratico nel rapporto Svimez 2019 si parla di un sud da cui sono andate via, dal 2000 in poi, 2 milioni di ...

Svimez : Meloni - ‘Reddito cittadinanza solo propaganda’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Non serve aspettare anni, come dice Conte, per capire l’impatto che il reddito di cittadinanza avrà sul mercato del lavoro: il rapporto Svimez 2019 conferma che si tratta solo di una costosa misura di propaganda che non ha contribuito in alcun modo a creare occupazione, soprattutto al Sud”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “A peggiorare la situazione ...

Sud in recessione - risale il gap con il Nord. «Reddito di cittadinanza - impatto nullo» : La Svimez giudica «utile il Reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la povertà non si combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare...

Anche per lo Svimez il Reddito di cittadinanza è dannoso : allontana dal mercato del lavoro : Il Reddito di cittadinanza allontana le persone dal mercato del lavoro. A certificarlo è il Rapporto Svimez 2019, presentato oggi alla Camera dei deputati, con il quale l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno analizza lo “stato di salute” del sud Italia. Un'analisi che, ancora

Svimez : “Impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro al Sud è nullo” : A Montecitorio è stato presentato il Rapporto Annuale dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Secondo l'associazione l'impatto del RdC sul mercato del lavoro è stato nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro. Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato: "Il reddito di cittadinanza non va valutato in un lasso temporale così ...

Reddito di cittadinanza - “noi extracomunitari senza il sussidio per colpa di un emendamento della Lega e di un decreto mancante” : Fadil Dautaj è un signore albanese di mezza età e da più di trent’anni vive in Italia. È sposato, ha un permesso di soggiorno Ue ed è nonno di un bambino italiano, ma da quando è iniziata la crisi non è più riuscito trovare un lavoro. Per questo, nel marzo scorso è stato fra i primi a ottenere il Reddito di cittadinanza, incassando in media più di 800 euro al mese. Ma ora a lui e ad altre 53mila famiglie beneficiarie l’erogazione dei soldi è ...

Rapporto Svimez - Reddito di cittadinanza non basta : in 20 anni fuggiti 1 milione di giovani : Il reddito di cittadinanza serve ma tende a far allontanare i disoccupati dalla ricerca del lavoro. Così mentre aumenta il divario tra l’economia del Nord e quella del Sud, in 20 anni sono partite 2 milioni di persone e la metà è rappresentata da giovani. Il divario tra Nord e Sud del Paese è ancora più netto secondo i dati del Rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. A farne le spese sono i giovano che non ...