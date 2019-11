Reddito cittadinanza | 12 irregolari a Bergamo | ‘Una donna ha finto di essere separata e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Unalavorava in nero, ma aveva presentato la domanda per ottenere ildi. Un’altra signora hala separazione dal marito e ha omesso ildel coniuge di oltre 120mila euro. E ancora: un uomo, come riporta il quotidiano locale L’Eco di, non ha dichiarato compensi percepiti superiori a 17mila euro e un altro non ha indicato nel proprio stato di famiglia alcuni componenti del nucleo familiare titolari di redditi, né l’affitto incassato per un immobile di sua proprietà. Sono solo alcuni dei dodici destinatari “” deldiche sono stati scoperti senza i requisiti necessari e al centro dell’operazione della guardia di finanza di. Tra questi sette sono cittadini italiani e cinque quelli stranieri e risultano residenti a Costa Volpino, Casazza, Sovere, Villongo, Carobbio degli ...

