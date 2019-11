Quattro giorni dal nuovo voto in Spagna | il rischio d' instabilità è alto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Il dibattito televisivo che ha opposto ben cinque leader politici ieri sera ha fugato almeno un dubbio: che sarà pressoché impossibile il ritorno al bipartitismo ine che l’instabilità politica è dietro l’angolo.Pedro Sanchez ha voluto responsabilizzare l’elettorato spagnolo richiamando la necessità di rafforzare i socialisti e un governo da lui guidato dopo aver fallito l’investitore per il mancato accordo con Podemos. Pensava che da settembre a novembre potessero cambiare in meglio le cose per potersi rivolgere all’elettorato come unica alternativa al vuoto politico.La vicenda catalana ha cambiato le carte in tavola, la sentenza di condanna del gruppo di testa dell’indipendentismo ha mobilitato le masse nella Regione, lo scontro con lo Stato ha incominciato a essere più violento e la domanda di ordine ...

sole24ore : L’esperimento è stato fatto nella sede di Tokyo e ha riguardato 2.300 dipendenti. La produttività è aumentata del 3… - chetempochefa : 'Io quei giorni avevo cose più importanti a cui pensare che a tre o quattro sfigati che non avevano nulla da fare'… - chetempochefa : 'In quei giorni avevo cose più importanti a cui pensare che a tre o quattro sfigati che vengono a riversare il loro… -