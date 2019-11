Quargnento | esplosione in una cascina | tre vigili del fuoco morti | due feriti Ipotesi

Esplosione - morto anche il terzo pompiere. I nomi - le foto e le storie degli eroi di Quargnento : Si chiamavano Antonino Candido, da tutti conosciuto come Nino, il più giovane: 32 anni, di Albenga (Savona); Matteo Gastaldo, 47 anni residente a Gavi, l’ultimo e essere estratto dalle macerie della cascina nell’alessandrino; Marco Triches, 36 anni, papà di un bambino di pochi anni e anche lui originario di Albenga. Sono loro i tre pompieri morti dopo l’ Esplosione verificatasi la scorsa notte in un cascinale di Quargnento , nell’alessandrino. I ...

Alessandria - esplosione in edificio abbandonato a Quargnento : deceduti tre pompieri : Una terribile tragedia si è verificata nella notte tra il 4 e il 5 novembre, intorno alle ore 2:00, a Quargnento , nell'alessandrino, dove è andato distrutto un edificio che fortunatamente era disabitato. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre di Vigili del Fuoco, che hanno tentato per diverso tempo di avere la meglio sulle fiamme. All'improvviso però qualcosa è andato storto e si è udita una potente deflagrazione: sono rimaste ...

