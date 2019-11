Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019) Tramite un post sul suo Blog, Sony ha comunicato che A partire da oggi, i membri di PS Now possono divertirsi con5, Ladi: L'. Di seguito vi riportiamo le descrizioni dei tre giochi:5 "Scopri la rocambolesca storia di un giovane team di Phantom Thieves in questa ultima aggiunta all'acclamatissima serie5. Di giorno, goditi l'amena vita cittadina delle scuole superiori, trascorrendo il tempo come preferisci. Dopo la scuola, usa l'app per smartphone Metaverse Navigator per infiltrarti nei Palaces, mondi surreali creati dai cuori di adulti corrotti, e entra nella tua vita alternativa di Phantom Thief. Con il potere dei, potrai far cambiare idea a questi criminali rubando il tesoro dei loro distorti desideri."Ladi: L'Leggi altro...

Eurogamer_it : PS Now: Persona 5, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e Hollow Knight disponibili da oggi - spaziogames : #PlayStationNow sta facendo molto sul serio! - Console_Tribe : Playstation Now: Persona 5, L’Ombra della Guerra e Hollow Knight tra le novità di Novembre - -