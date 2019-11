Protesta dei giocatori di Serie A contro il razzismo | tutti fuori dal campo al primo

Fallimento azienda OMA - Protesta dei lavoratori a Pescara : Pescara - I lavoratori abruzzesi della Oma, l'azienda metalmeccanica dichiarata fallita dal Tribunale, hanno manifestato a Pescara, nei pressi della Prefettura per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro. Presenti anche alcuni politici, fra cui i consiglieri regionali Antonio Blasioli (Pd) e Guerino Testa (Fdi), oltre agli amministratori dei Comuni dove si trovano le fabbriche del gruppo Oma. "Noi ci rivolgiamo al giudice delegato ...

Hong Kong - la Protesta dei reporter : stop a violenza polizia : L'articolo Hong Kong, la protesta dei reporter: stop a violenza polizia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Lucca Comics - la Protesta dei lavoratori “felpati” : “Pagati meno di 5 euro all’ora - come in altri eventi nazionali. Non è dignitoso” : Li chiamano i felpati, per l’indumento che indossano i lavoratori e le lavoratrici del Lucca Comics and Games, festival internazionale dedicato al fumetto che si è appena concluso. Alcuni ex-dipendenti hanno costituito il movimento Lucca Crepa, per denunciare le condizioni di lavoro. “Non si può essere pagati 4,60 e 3,40 euro netti all’ora, come succede ai felpati e ai vigilanti notturni, perché non è una paga dignitosa“, ...

Operai in cigs senza stipendio da mesi : la Protesta dei lavoratori ex Pasotti : I dipendenti dell'ormai ex Industrie Pasotti di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, sono in cassa integrazione...

Protesta dei penalisti contro l'abrogazione della prescrizione : La vicenda di un ventenne pisano che rubò una bandiera nel 2006 e dopo tredici anni è finito in carcere (leggi la storia) in un video dei penalisti pisani per dire no alla riforma che, di fatto, abroga la prescrizione Redazione prescrizione Avvocati riforma giustizia ?

Rifiuti per strada e cassonetti rovesciati - monta la Protesta dei cittadini di Roma : I cittadini romani sono abituati da anni alle immagini di sacchetti di immondizia abbandonati ai lati di cassonetti stracolmi. Sacchetti che spesso invadono la sede stradale e impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, finendo per diventare preda di gabbiani, cornacchie, ratti. E, in alcune zone neanche troppo periferiche della capitale, non sono stati rari gli avvistamenti di cinghiali. Negli ultimi tempi, poi, si sono moltiplicati i ...

Napoli - la Protesta dei disabili sfrattati a Scampia : «Cerchiamo la piscina perduta» : Accappatoi, infradito e salvagenti. In questo modo i ragazzi disabili dell'associazione ?Tutti a scuola?, hanno deciso di protestare questa mattina in via Marconi a Fuorigrotta. Una...

Sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base Protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Tutela della salute pensionati : la Protesta dei sindacati il 16 ottobre a Palermo : La mancanza di un tavolo dedicato a salute e tematiche sia sociali che sanitarie: questo lo scopo cardine della manifestazione indetta il prossimo 16 ottobre dalle sigle sindacali Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Sicilia, che si terrà a Palermo, di fronte all'assessorato regionale alla salute, in via Ottavio Ziino, 24, per protestare su queste tematiche di fondamentale importanza. Un sit-in per il diritto alla salute La manifestazione avrà inizio ...

Milan - Protesta dei tifosi sotto la sede : “La pazienza è finita - società di buffoni” [FOTO] : Non solo protesta social, ma anche ‘in campo’. Atmosfera surreale a Casa Milan, un gruppo di tifosi si è infatti radunato sotto la sede del club rossonero per aspettare l’arrivo di Pioli, di cui manca solo l’annuncio dopo quello sulla separazione con Giampaolo. Un ragazzo si è presentato con un cartellone scritto a mano contro la proprietà e la dirigenza: “La pazienza è finita. Boban, Massara, Maldini, ...

Bari - Protesta dei pescatori : bloccati il lungomare e l'accesso al porto. Due agenti feriti da petardo : Due poliziotti medicati. La protesta con le marinerie arrivate da tutta la Puglia contro l'imposizione delle maglie larghe. I pescatori però hanno oltrepassato il punto di arrivo stabilito e hanno proseguito verso il porto

Bari - pistole di segnalazione e bombe carta alla Protesta dei pescatori : feriti due poliziotti : Due agenti di polizia che stavano svolgendo il servizio di ordine pubblico alla manifestazione organizzata stamattina a Bari dai pescatori pugliesi sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale a causa dell'esplosione di alcune bombe carta lanciate dai marittimi, che chiedono la revisione delle leggi europee che impongono l'uso di reti più larghe che farebbero perdere il 50% del pescato.Continua a leggere

Milan - Stefano Pioli scelto come nuovo allenatore! Sul web la Protesta dei tifosi : in tendenza l’hashtag #PioliOut : Il Milan ha scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore, ma i tifosi protestano sul web: in tendeza su Twitter l’hashtag #PioliOut I rumor delle ultime ore sono diventati realtà, il Milan ha deciso di esonerare Marco Giampaolo. Vagliate diverse ipotesi per cercare il sostituto ideale dell’ex Sampdoria, la società rossonera ha deciso di puntare su Stefano Pioli. Stabilità l’impossibilità di arrivare a Spalletti, causa ...