Primo gol di Lozano al San Paolo

Gazzetta : Il Primo gol di De Ligt è l’unico segnale della Juve di Sarri : La Juve vince il suo primo derby con Maurizio Sarri in panchina, ma con una squadra che non incarna il suo gioco, almeno non ancora, come scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport Il primo gol dell’olandese, in crescita, però è l’unico segnale di nuova Juve, perché non si sono registrati passi avanti sulla strada del possesso, del palleggio e dell’intensità offensiva che predica Sarri. La Juve disputa una prima frazione di gioco pigra, ...

La Juventus batte il Torino 1-0 : De Ligt - Primo gol in bianconero dopo un altro brivido "di mano" : L'uomo derby è De Ligt. Il giovane difensore olandese segna il gol dell'1-0 con cui la Juventus piega il Torino nell'anticipo serale dell'11esimo turno di Serie A e torna in testa alla classifica riscavalcando l'Inter (2-1 al Bologna poche ore prima). A decidere la partita a favore dei bianconeri d

Milik top - 4 reti nelle ultime 3 partite. Meret flop - clamorosa la papera che regala il Primo gol all’Atalanta : Top Suso(Milan) ai fischi dei tifosi risponde nel modo miglipre. Un goal da 3 punti in classifica, su calcio di punizione dalla sua mattonella, ma anche passaggi precisi , giocate illuminanti mai banali. Milik(Napoli) 4 reti nelle ultime 3 partite. Realizza il goal del 2-1 scartando in velocità il portiere orobico. Su calcio fermo scheggia la traversa, nel primo tempo di testa colpisce il palo. Per l’impegno profuso e per la dedizione ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scheffler guida il field dopo il Primo round del Bermuda Championship : Il grande Golf questa settimana non è solamente in Cina, dove si sta disputando il WGC HSBC Champions 2019, ma anche a Southampton (Bermuda), sede della prima edizione della storia del Bermuda Championship. L’americano Scottie Scheffler, nonostante un bogey in chiusura di round, ha terminato il proprio giro in 62 colpi (9 sotto al par del campo, il Port Royal Golf Club un par 71 collinoso ma abbastanza attaccabile) ed è quindi entrato in ...

Golf - Pavan e Molinari non brillano nel Primo turno del WGC-HSBC Champions : in testa il cinese Li : I due Golfisti italiani non sono andati oltre il 41° e il 64° posto al termine del primo giro, rimanendo lontani dalle posizioni di vertice Inizio lento di Andrea Pavan, 41° con 71 (-1) colpi, e di Francesco Molinari, 64° con 74 (+2), nel WGC-HSBC Champions, quarto e ultimo evento del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui tornei sono secondi solo ai quattro major. Sul percorso dello Sheshan International GC (par ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2019 : Li padrone di casa dopo il Primo giro - partenza difficile per Francesco Molinari : E’ grande festa cinese dopo il primo round del WGC-HSBC Champions 2019 dopo che il padrone di casa e vero idolo della folla Haotong Li ha chiuso davanti a tutti la giornata con uno strepitoso giro in 8 colpi sotto al par. Sul campo par 72 dello Sheshan International Golf Club di Shanghai, il ventiquattrenne due volte vincitore sullo European Tour parte dunque nel migliore dei modi la campagna che potrebbe consacrarlo il primo storico ...

VIDEO NBA - New Orleans-Golden State 123-134 : highlights e sintesi. Primo successo per gli Warriors : Dopo un terribile inizio di stagione, coinciso con due pesantissime sconfitte contro Clippers e Thunder, i Golden State Warriors ottengono la loro prima vittoria stagionale, superando 134-123 i New Orleans Pelicans. Super prestazione di Draymond Green, autore di una tripla doppia (16 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) ed ottime anche le prove di Steph Curry (26 punti e 11 assist) e D’Angelo Russell (24 punti). A New Orleans non è ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : l’Italia vince il girone di Eboli - la Bielorussia non fa la goleada. Primo posto cruciale : L’Italia ha vinto il main round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, il Primo posto nel girone disputato al PalaSele di Eboli è fondamentale per la nostra Nazionale che sarà dunque testa di serie nel sorteggio dei gruppi della fase decisiva delle Qualificazioni. Oggi pomeriggio gli azzurri hanno sconfitto l’Ungheria per 4-1 e per chiudere al comando dovevano sperare che la Bielorussia non battesse l’Inghilterra ...

Golf – Portugal Masters : Steven Brown si prende il Primo titolo dell’European Tour - Migliozzi chiude 14° : Il Golfista inglese si prende il primo titolo nell’European Tour, superando nel finale i due sudafricani Waters e Stone L’inglese Steven Brown ha concluso in 267 (69 67 65 66, -17) colpi e ha vinto il Portugal Masters ottenendo il primo titolo sull’European Tour. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, sono terminati in buona posizione di classifica Guido Migliozzi, 14° con 273 (71 68 69 ...

LIVE Italia-Ungheria calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : azzurri - serve una goleada per il Primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5: alle ore 16.00, si aprirà con il match tra queste due Nazionali l’ultima giornata di sfide che di concluderà con la sfida tra Bielorussia ed Inghilterra. L’Italia arriva a questo match a quota 4 dopo il ...

Golf - European Tour 2019 : Louis de Jager sorprende tutti nel Primo giro del Portugal Masters - un ottimo Paratore è quinto : Il sudafricano Louis de Jager ha chiuso al comando il primo giro del Portugal Masters 2019 di Golf, grazie al round più basso della sua carriera nel Tour europeo in 8 colpi sotto al par. Il risultato della prima giornata al Dom Pedro Victoria Golf Club è quello che non ti aspetti, con una fuga in solitaria di un giocatore che aveva passato solamente due tagli negli ultimi 11 tornei giocati e sta anche rischiando di perdere la carta in vista del ...

