Premier League | Liverpool-Manchester City in tv su Sky domenica 10 novembre

Premier League – Infortunio shock per Gomes : la gamba è a penzoloni - Son scoppia in lacrime [FOTO e VIDEO] : Scene da paura in Premier League: Gomes si frattura la gamba durante la sfida tra Everton e Tottenham, Son scoppia in lacrime Episodio shock oggi nel posticipo di Premier League tra Everton e Tottenham: al 31′ il sudcoreano Son è entrato su Andrè Gomes, caduto disastrosamente a terra. Il centrocampista portoghese ha subito urlato dal dolore incredibile e le immagini hanno subito fatto intendere la gravita dell’Infortunio. gamba ...

FIFA 20 : Prediction SBC POTM Premier League Ottobre : Vediamo insieme chi ha più chance di aggiudicarsi il titolo di POTM di Premier League per il mese di Ottobre. I candidati sono stati annunciati venerdì 1 novembre (ne abbiamo parlato in questo articolo) e dunque la SBC con la carta POTM del vincitore dovrebbe essere rilasciata venerdì 8 novembre. I FAVORITI Nella lista dei […] L'articolo FIFA 20: Prediction SBC POTM Premier League Ottobre proviene da FUT Universe.

Risultati Premier League - 11^ giornata : vincono Liverpool - Manchester City e Chelsea - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’undicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire è stata la vittoria del Bournemouth contro il Manchester Utd, Red Devils ko, finisce 1-0. Alle 16 l’Arsenal non va oltre il pari contro il Wolverhampton, il Liverpool rimonta nel finale l’Aston Villa, il Manchester City vince in rimonta contro il Southampton. Alle 18,30 il Chelsea batte ...

FIFA 20 : annunciati i candidati al POTM di ottobre della Premier League : La Premier League ed EA Sports hanno annunciato pochi minuti fa i nomi dei candidati al POTM di ottobre della Premier League, il premio “Player of the Month”, che verrà assegnato al giocatore che più si è contraddistinto nel corso del mese precedente. I 6 candidati sono Grealish Gundogan Henderson Tielemans Vardy Willian E’ possibile […] L'articolo FIFA 20: annunciati i candidati al POTM di ottobre della Premier League ...

Premier League - arrestato un rivenditore di apparecchi pirata : Un rivenditore di elettronica a Singapore è stato condannato per la vendita di dispositivi di streaming illegale (ISD), che hanno fornito l’accesso a trasmissioni illegali delle partite di Premier League inglese e ad altri contenuti di intrattenimento. Synnex Trading e la sua direttrice Jia Xiaofeng sono stati giudicati colpevoli di quattro crimini per violazione del […] L'articolo Premier League, arrestato un rivenditore di ...

In Premier League studiano la superVar : arriva la linea di fuorigioco costante : Una linea del fuorigioco costante, automatizzata in tempo reale, per velocizzare il controllo Var a partita in corso. In Premier League stanno studiando una superVar, un sistema potenziato che in pratica grazie al tracciamento degli arti dovrebbe aumentare drasticamente l’accuratezza e la velocità con cui gli arbitri prendono le decisioni sul fuorigioco. Lo riporta il Daily Mail: Hawk-Eye, che ha sviluppato la “goal-line technology” e i sistemi ...

Risultati Premier League - 10^ giornata : il Liverpool vince in rimonta - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca il decimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. La decima giornata si apre con un risultato sorprendente: Southampton-Leicester finisce infatti 0-9. Risultato più unico che raro con Vardy e compagni che tornano a sognare dopo la Premier vinta con Ranieri. Ma se il Leicester chiama, il City non sta di certo a guardare: tris all’Aston Villa e nuovamente seconda ...

Premier League - dove vedere Liverpool-Tottenham in Tv e streaming : La Premier League propone in questo weekend un match davvero interessante: il Liverpool sempre capolista solitario con 25 punti, 6 in più sui campioni in carica del Manchester City, affronta un Tottenham in crisi in campionato, settimo a quota 12, ma uscito rinfrancato dal turno di Champions League, grazie al 5-0 rifilato alla Stella Rossa. […] L'articolo Premier League, dove vedere Liverpool-Tottenham in Tv e streaming è stato realizzato ...

Goleada in Premier League - il Leicester eguaglia il record di Red Devils e Spurs : Notte magica per il Leicester, eguagliato il record di Goleada della Premier League a spese del Southampton. Goleada Premier – Il Leicester, vincendo ben 9-0 sul campo del Southampton eguaglia il record di gol nella stessa partita, senza subirne, in Premier League. Foxsport riporta: “La squadra di Brendan Rodgers dilaga al St.Mary’s rifilando al Southampton la sua peggior sconfitta della storia in Premier League. ...