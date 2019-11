Popolo | politica e propaganda

Fonte : internazionale

(Di martedì 5 novembre 2019) In Realpolitik i fotografi Luca Santese e Marco P. Valli portano avanti un’analisi satirica della situazioneitaliana. Leggi

antoniospadaro : In un tempo in si fa politica anche comprando l’anima di un popolo per imbarbarirla una decisione del genere presa… - 2_isole : RT @Italiantifa: Il combattente Karim Franceschi, impegnato in molte missione militari a fianco dei curdi' non ha peli sulla lingua nel def… - MSegus : RT @Italiantifa: Il combattente Karim Franceschi, impegnato in molte missione militari a fianco dei curdi' non ha peli sulla lingua nel def… -