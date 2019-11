Ponte Messina | Consulta esamina rimborsi per mancata opera

Ponte sullo Stretto di Messina - ingegnere di Ravenna presenta un nuovo progetto : “Può rimanere aperto nei giorni di tempesta ed è più leggero ed economico” [RENDERING E DETTAGLI] : Durante le XXVII Giornate dell’acciaio a Bologna un ingegnere di Ravenna ha presentato davanti ai massimi esperti di ponti mondiali (erano presenti in particolare il Prof. Federico Mazzolani di UniNa, Prof. Giulio Ballio di PoliMi, Prof. Giorgio Diana di PoliMi e Mario de Miranda), il suo progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il progetto del Ponte ha da sempre portato con sé una serie di criticità mai fino in fondo risolte e ha ...