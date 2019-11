Pompieri morti a Quargnento | la mancata sincronizzazione dei timer avrebbe scatenato le

Alessandria - esplode cascina : morti 3 Pompieri. Ipotesi dissidi familiari - inchiesta per omicidio plurimo e crollo : Tragedia in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti e altre tre persone, tra cui un vigile e un carabiniere, sono rimaste ferite nell'esplosione di una cascina. È...

Alessandria - esplosione in cascina disabitata : 3 Pompieri morti e 3 feriti. Procura : “Deflagrazione voluta e deliberatamente determinata” : È stata un‘esplosione “voluta e deliberatamente determinata” quella avvenuta questa notte in una cascina disabitata di Quargneto, in provincia di Alessandria, nella quale sono morti tre uomini dei vigili del fuoco. A dirlo è il Procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto: “Dagli elementi acquisiti temiamo sia stato un fatto doloso”, ha aggiunto definendo quanto accaduto “una ...

Esplosione a Quargnento : morti i Pompieri Matteo Gastaldo - Marco Triches e Antonio Candido : E’ drammatico il bilancio dell’Esplosione avvenuta in provincia di Alessandria. Martedì mattina è stato trovato il corpo anche del terzo

