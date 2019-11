Perché la tassazione ecologica la pagano consumatori e lavoratori

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma. Tassare la produzione di alcuni beni non può essere considerata una misura con finalità ambientali. Ne è convinto Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem-Cgil che rappresenta gli occupati della chimica, del tessile, dell'energia e delle manifatture, settori travolti dalle iniziativ

mia39064248 : RT @DebFraRom1: Io non mi spiego perché, non sapete leggere un bilancio, non capite un beato cazzo di fisco, tassazione, deducibilita’. Non… - GiuseppeMinar14 : @sole24ore Perché siamo uno stato, che penalizza le aziende con una tassazione omicida, una burocrazia pesante e un… - VenutaCarmine : @Mov5Stelle E poi tassa su alberelli ed insalata iceberg. Perché la@tassazione favorisce la crescita! -