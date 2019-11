Pattinaggio artistico | Cup Of China 2019 | Matteo Rizzo punta al podio per dimenticare

Pattinaggio artistico - Cup of China Grand Prix 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo un anno di pausa torna la Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in programma da venerdì 8 novembre a domenica 10 presso la Chongqing Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing. In questo appuntamento ritroveremo Matteo Rizzo, in cerca di riscatto dopo la prestazione opaca di Skate Canada; il pattinatore delle Fiamme Azzurre sfiderà avversari preparati come Bojang Jin, pronto a fare bene ...

Pattinaggio artistico - Asian Trophy 2019 : Daniel Grassl non si ferma più! Terza vittoria consecutiva per l’azzurro : Non si ferma più Daniel Grassl, vincitore dell’Asian Open 2019, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2019-2020 di Pattinaggio di figura andata in scena presso l’Ice Star Rink di Dongguann, in Cina. Il pattinatore altoatesino ha approfittato della propria supremazia alzando l’asticella tecnica, tentando di aggiungere il terzo quadruplo nel programma libero, il flip, arrivato però in maniera fallosa. Malgrado ...

Pattinaggio artistico - Internationaux de France 2019 : Mishina-Galiamov vincono tra le coppie - Ghilardi-Ambrosini ultimi : Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov hanno vinto l’Internationaux de France, terza tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico che è andata in scena a Grenoble (Francia). La coppia di artistico si è imposta con un totale di 207.58 punti, i russi sono così riusciti a battere i connazionali Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin per appena un punto (206.56) grazie a una bella rimonta nello free skating odierno: dopo lo short program ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Alena Kostornaia si impone nel libero femminile - Zagitova staccata di venti punti : E tre. Dopo Anna Shcherbakova in America e Alexandra Trusova in Canada, anche la debuttante Alena Kostornaia ha conquistato il primo posto nel singolo femminile in una tappa del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura, precisamente la terza, gli Internationaux De France, in scena a Grenoble (Francia) presso la Patinoire Polesud. Il talento russo ha confezionato una prova di altissimo profilo, contrassegnata dall’esecuzione di due ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Nathan Chen trionfa e vola in Finale - seguono Samarin e Aymoz. Shoma Uno fuori dai giochi : Nathan Chen ha trionfato agli Internatonaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in scena alla Patinoire Polesud Arena di Grenbole (Francia), staccando ufficialmente il pass per le Finali in programma al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. in una gara dominata da imprecisioni e gravi errori, dettati anche dalle condizioni non proprio ottimali del ghiaccio, lo statunitense ha completato ...

Pattinaggio artistico - Internationaux de France 2019 : Pavliuchenko/Khodykin in testa dopo lo short delle coppie - Ghilardi/Ambrosini quinti : Doppietta russa al termine dello short program delle coppie di artistico valido per gli Internationaux de France 2019, terza tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Grenoble (Francia). Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin guidano la gara con 76.59 punti frutto di un’eccellente parte tecnica (42.30) e di buoni components (34.29). I moscoviti allenati da Sergei Dobroskokov hanno ben interpretato ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Alena Kostornaia avanti nello short femminile - Alina Zagitova insegue. Perplessità sul metro di giudizio : Ne sono successe di tutti i colori in occasione dello short program individuale femminile della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, gli Internationaux De France, in scena presso la Patinoire Polesud di Grenoble, in Francia. Dopo una gara contrassegnata da valutazioni del pannello tecnico e giudicante discutibili, a portarsi al comando della classifica è stata la russa Alena Kostornaia, al debutto in una ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Nathan Chen guida la classifica dopo lo short - secondo Samarin. Quarto Shoma Uno : La Patinoire Polesud di Grenoble, città Francese situata nella regione del Rodano-Alpi, sta ospitando questa settimana l’Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. dopo un primo segmento contrassegnato da diversi errori da parte di tutti i partecipanti, a portarsi in vetta alla classifica nella specialità individuale maschile è stato lo statunitense Nathan Chen che, per ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Grenoble 2019 : orari del fine settimana - palinsesto tv e streaming : Ultimi preparativi alla Patinoire Polesud di Grenoble, stadio del ghiaccio francese che ospiterà a partire da domani venerdì 1 novembre gli Internationaux De France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Ricchissimo il menu in tutte le specialità: nel singolo femminile assisteremo infatti all’intrigante scontro tra la Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la talentuosa connazionale al primo anno tra i ...

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini alla prima tra i grandi : Sarà una sfida contro se stessi quella di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, coppia d’artistico impegnata per la prima volta in una tappa del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura; gli azzurri saranno infatti presenti all’Internationaux De France 2019, terzo appuntamento della competizione itinerante in scena alla Patinoire Polesud di Grenoble dall’1 al 3 novembre. Gli atleti allenati da Rosanna Murante e Tiziana ...

Grand Prix Pattinaggio artistico - Internationaux France 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario : La Potinoire Polesud di Grenoble, città Francese nel cuore della regione Rodano-Alpi, ospiterà questa settimana gli Internationaux De France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Per l’occasione calcheranno il ghiaccio pattinatori di assoluto rilievo tra cui spiccano i nomi della Campionessa Olimpica Alina Zagitova, dei Vice Campioni Olimpici padroni di casa Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu trionfa nel singolo maschile - Matteo Rizzo in rimonta si piazza al sesto posto : Si è conclusa con il trionfo di Yuzuru Hanyu la seconda tappa del circuito di qualificazione ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. Sul ghiaccio del Prospera Place di Kewlona (British Columbia), l’alieno nipponico ha mandato su di giri il pubblico presente confezionando una performance a dir poco eccezionale. Dopo un quadruplo rittberger dall’arrivo non facile, il Campione Olimpico si è letteralmente ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Boikova-Kozlovskii si impongono con merito nelle coppie - secondi Moore Towers-Marinaro : Non finiscono le emozioni e le sorprese al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo teatro questa settimana di Skate Canada, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Dopo il trionfo dei danzatori Gilles-Poirier e della regina dei quadrupli Alexandra Trusova, a conquistare il primo posto nella specialità delle coppie d’artistico sono stati Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii. Gli ...