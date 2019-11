Partizan Belgrado-Venezia | EuroCup basket oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a giornata : la Reyer Venezia ospite del Partizan Belgrado in un’arena tra le più infuocate d’Europa : Viaggio all’inferno per l’Umana Reyer Venezia, fortunatamente solo in senso cestistico. La formazione di Walter De Raffaele inizia il girone di ritorno di EuroCup contro il Partizan Belgrado, in una trasferta serba resa ancor più complicata dal fatto che si gioca alla Beogradska Arena, oggi Stark Arena per ragioni di sponsor, tradizionalmente nota per essere caldissima quando vi giocano il Partizan o la Stella Rossa, che in Eurolega ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 6a giornata : la Reyer Venezia ospite del Partizan Belgrado in un’arena tra le più infuocate d’Europa : Viaggio all’inferno per l’Umana Reyer Venezia, fortunatamente solo in senso cestistico. La formazione di Walter De Raffaele inizia il girone di ritorno di EuroCup contro il Partizan Belgrado, in una trasferta serba resa ancor più complicata dal fatto che si gioca alla Beogradska Arena, oggi Stark Arena per ragioni di sponsor, tradizionalmente nota per essere caldissima quando vi giocano il Partizan o la Stella Rossa, che in Eurolega ...