Paolo Gentiloni | L' Italia ha ancora bisogno di disciplina sui conti

Manifestazione a Roma - appare Paolo Gentiloni sul maxi-schermo e la folla grida : "Buffone" : E' gremita di sostenitori della Lega e del centrodestra piazza San Giovanni a Roma. Sventolano i tricolori, tante bandiera del Carroccio, qualcuna di Forza Italia. La folla aspetta l'inizio degli interventi sul palco e in attesa dell'arrivo dei tre leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia (l

Paolo Gentiloni supera “l’esame” del Parlamento UE : sarà commissario per gli Affari Economici : L'ex premier si è sottoposto a tre ore di confronto con i deputati europei che dovevano decidere la sua conferma nel ruolo di guardiano dei conti della prossima Commissione Europea. Alla fine è arrivato il via libera, anche se i falchi dell'austerità temono un atteggiamento troppo morbido verso il governo Conte.Continua a leggere

Paolo Gentiloni da commissario all’Europarlamento : fissiamo priorità in Patto Ue - non sia “un carciofo” : Il Patto Ue di stabilità e di crescita ha bisogno di una revisione, meglio se attraverso modifiche legislative (e non solo con operazioni interpretative), perché vanno individuate poche priorità chiare per quanto riguarda i settori in cui applicare la "flessibiltà", come per gli investimenti per l'ambiente e quelli per la coesione; altrimenti rischia di "diventare una sorta di 'carciofo' dal quale si tolgono elementi con esenzioni in troppi ...

Paolo Gentiloni a Strasburgo : "Non rappresenterò l'Italia". La voce : "Delega sui nostri conti a Dombrovskis" : "Non sarò il rappresentante di un unico governo". Paolo Gentiloni si presenta all'Europarlamento per venire confermato come commissario agli Affari economici dell'Unione europea e mette subito in chiaro come sarà il suo mandato: "Mi occuperò di tutti e 27 i progetti di bilancio, la flessibilità non

Paolo Gentiloni in audizione al Parlamento europeo : "Mi concentrerò sulla riduzione dei debiti alti" : “Nell’applicare le nostre regole,mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore l’impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto quando l’economia va male”: lo ha detto il commissario designato agli Affari economici Paolo Gentiloni nell’audizione al Parlamento Ue, precisando che si occuperà anche “di un uso adeguato dello spazio di ...

Il programma di Paolo Gentiloni da commissario Ue - flessibiltà nelle regole e riforme per la crescita : Pieno ricorso alla flessibilita' ma dentro il rispetto delle regole, investimenti e riforme per aumentare la crescita tenendo in ordine i conti e avvio di un dialogo per "ricostruire la fiducia" e avvicinare le posizioni sulla riforma del Patto di Stabilita'. Questi i punti piu' 'politici' del programma di Paolo Gentiloni, che dal 1 novembre sara' il commissario all'Economia della squadra di Ursula von der Leyen. nelle risposte scritte al ...

Paolo Gentiloni : "La Commissione può dare un aiuto rilevante sui migranti nel rispetto dei principi umanitari" : "Non sarà facile" arrivare a una modifica dell'accordo di Dublino sui migranti "ma vedo dei passi avanti" e, dice Paolo Gentiloni in una intervista a La Stampa, "posso comunque assicurare che pur non essendo questa una mia specifica competenza, porterò nel collegio della Commissione l'esperienza mia

Che cosa ha intenzione di fare Paolo Gentiloni in Europa : Battere le diseguaglianze, promuovere il “Green Deal”, realizzare la Web tax e una riforma di Dublino sui migranti. Sono questi i punti cardine dell'azione europea sulla quale si impegna a lavorare il designato Commissario Ue Paolo Gentiloni, illustrati in un'intervista a La Stampa. Dal punto di vista economico, Gentiloni non vede all'orizzonte una fase di recessione, che può esserci “in singoli Paesi”, ma semmai “siamo di fronte, dopo un ...

Capito il radical chic - Paolo Gentiloni sullo yacht di De Benedetti : come se la spassava : Vorremmo capire la differenza tra gli yacht. Tra quello che chiameremo De Benedetti-Gentiloni e l' altro a nome Daccò-Formigoni. Caso 1. Questa estate l' ingegner Carlo De Benedetti, con signora, ha invitato il conte Paolo Gentiloni Silveri, sempre con signora, a passare una settimana di ardita e se

Pd in cerca di presidente al posto di Paolo Gentiloni - in lizza tre sconosciute : Zampa - Pinotti e Sereni : Paolo Gentiloni se ne va e scatta subito la corsa per sostituirlo. Il neo commissario Ue agli Affari economici lascia il posto come presidente del Pd e in lizza ci sarebbero quattro donne. Tra i più gettonati c'è il nome di Sandra Zampa, prodiana, ulivista, 63 anni, convinta sostenitrice della vocaz

Romano Prodi e l'elogio di Paolo Gentiloni : "Un vero pezzo da novanta" : Un discreto bacio della morte, ovviamente politica, quello di Romano Prodi a Paolo Gentiloni. Interpellato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Associazione Italiana Editori, a Roma, l'ex premier viene interpellato sulla nomina del conte grigio al ruolo di commissario all'Economia nella Ue. "Ci abb

Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. In giornata la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso noti i noti dei Commissari che la affiancheranno nel lavoro al vertice dell'organo esecutivo dell'Unione. Gentiloni, come Commissario Europeo per conto dell'Italia, succede a Federica Mogherini che ha lascia ...

Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue agli Affari Economici : Paolo Gentiloni è il nuovo commissario europeo agli Affari Economici. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen

Le cose da sapere su Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue all’Economia : (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Paolo Gentiloni (nato a Roma nel 1954), nella commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, è appena diventato il nuovo commissario con delega agli Affari economici dell’Unione Europea. Il ruolo influente che fino a ieri è stato di Pierre Moscovici è solo l’ultimo passo di una carriera politica costellata di successi e prestigio: Gentiloni è stato primo ministro della Repubblica italiana ...