Paola Caruso | crisi con Moreno? Giallo sui social | qualcosa non torna

Paola Caruso sotto accusa sul web : Basta piangere in tv - tu vivi nel lusso : Paola Caruso è tornata a far parlare di sé. Dopo la nascita del piccolo Michelino, l’ex valletta di Paolo Bonolis ha ritrovato l’amore accanto a Moreno Merlo ma sta ancora lottando per far riconoscere suo figlio dal padre biologico, l’ex compagno Francesco Caserta. Nell’ultima puntata Pomeriggio Cinque, la prorompente bionda ha dovuto incassare un nuovo brutto colpo dall’ex, che non vuole saperne del piccolo Michele. Paola Caruso si è così ...

Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio Cinque : “Non è facile” : Pomeriggio 5, Paola Caruso si commuove in diretta: “Non so come farò” Paola Caruso è tornata negli studi di Pomeriggio Cinque per avere un confronto con Floriana Messina, che ha recentemente dichiarato di essere stata contattata da Francesco Caserta. Il ragazzo, che non ha ancora riconosciuto il figlio avuto con la showgirl, ci ha provato con l’influencer, ma questa lo ha respinto, consigliandogli di pensare a suo figlio ...

Paola Caruso nuda nella vasca con il figlio - ma piovono critiche : Un po' di contegno : Otto mesi d'amore per Paola Caruso col piccolo Michele e la showgirl non ha perso l'occasione di festeggiare il traguardo insieme ai suoi tantissimi follower, anche se l'immagine scelta ha fatto indignare più di un utente. Sono tantissime le immagini che Paola Caruso ha condiviso sui social in compagnia del suo bambino. Un modo per condividere frammenti di vita con i fan ma anche per tenere conservati ricordi importanti della propria vita, tra ...

Paola Caruso e Michelino - la festa di Halloween è davvero speciale : il figlio strega tutti : La showgirl ed opinionista Paola Caruso ha finalmente trovato la sua anima gemella, come raccontato qualche tempo fa a Barbara D’Urso: “Alla fine basta crederci e si è realizzato il sogno della mia vita: tutti e tre insieme, Michelino felicissimo e anche noi! Fino a qualche mese fa non lo avrei mai pensato e guardate cosa mi ha portato l’estate”, aveva riferito la donna. La concorrente de ‘L’Isola dei Famosi 11’ è al settimo cielo per essere ...

Paola Caruso pazza di Moreno : convivenza part-time e figlio insieme : Paola Caruso e Moreno Merlo: la storia si fa sempre più seria Sta diventando sempre più seria e importante la relazione tra Paola Caruso e Moreno Merlo. L’ex Bonas di Avanti un altro e l’ex tentatore di Temptation Island si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad amici in comune e da allora non si […] L'articolo Paola Caruso pazza di Moreno: convivenza part-time e figlio insieme proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso fa una confessione : “Io e Moreno faremo un figlio” : Moreno Merlo e Paola Caruso pronti a fare un figlio? Parla lei Paola Caruso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi nelle edicole in tutta Italia. E in questa occasione la popolare showgirl ha parlato ovviamente del suo fidanzato Moreno Merlo, con il quale è finalmente riuscita a tornare a sorridere dopo ciò che è successo con il suo ex Francesco Caserta. Il giornalista del magazine di ...

Paola Caruso - Taylor Mega - Karina : Striscia la notizia bacchetta le influncer : Striscia la notizia attacca Paola Caruso, Taylor Mega, Karina Cascella e Guendalina Tavassi che promuovo lo sbiancamento dei denti fai da te Striscia la notizia è tornata a bacchettare le influencer italiane. Che su Instagram, forse con troppa facilità e superficialità, promuovono prodotti non idonei. È il caso dello sbiancamento dentale fai da te, una […] L'articolo Paola Caruso, Taylor Mega, Karina: Striscia la notizia bacchetta le ...

Paola Caruso riceve un video messaggio choc da Floriana Messina : Paola Caruso durante “Domenica Live”, ha ricevuto un video messaggio dall’ex gieffina Floriana Messina, dove le ha svelato una dura realtà. «Ho una cosa importante da dirti, Paola. Il tuo ex ragazzo mi ha contattata su “Instagram” e ha cercato di abbindolarmi come fa con tutte». Floriana Messina, in un videomessaggio, ha raccontato a “Domenica Live” il tentativo di approccio sui social fatto da Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso che, ...

Floriana Messina e la rivelazione choc a Paola Caruso : Il tuo ex ci ha provato con me : La nascita del figlio Michele ha riportato la serenità nella vita di Paola Caruso, oggi felicemente fidanzata con Moreno Merlo. Ma, ospite di Domenica Live, la showgirl ha ricevuto l’ennesima notizia choc riguardante il suo ex compagno, Francesco Caserta. “Siamo una famiglia – ha spiegato, raggiante, la Caruso a Barbara d’Urso - . Alla fine basta crederci e il sogno della mia vita si è realizzato: tutti e tre insieme, felici”. Il momento di ...

