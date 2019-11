Pagelle Borussia Dortmund-Inter | voti Champions League 2019-2020

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI(ORE 21.00) Succede l’incredibile a. Dopo un primo tempo perfetto dell’, nella ripresa i tedeschi ribaltano tutto e dallo 0-2 passano al 3-2 con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. I nerazzurri sbagliano tutto e i gialloneri ne approfittano. LEDI(4-2-3-1) Bürki 6 – Match attento. Si ritrova Lautaro a tu per tu e nulla può sull’1-0, come per il gol di Vecino, per il resto normale amministrazione. Hakimi 8 – Nettamente il migliore dei suoi, a lato di una prestazione eccezionale timbra anche due volte il cartellino da terzino. Ara la fascia dal primo al 90esimo minuto, mettendo in difficoltà chi si trova di fronte. Devastante! Akanji 5 – Buca completamente a centrocampo sul gol del vantaggio e spiana la strada ...

