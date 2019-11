Padova : inaugurato Festival Cultura Paralimpica (3) : (Adnkronos) - “Questo Festival si inserisce alla perfezione nella Cultura di questa città che è città che non discrimina -ha spiegato il Sindaco di Padova Sergio Giordani- ogni discriminazione sarà veramente superata quando considereremo questi ragazzi innanzitutto come sportivi. L’obiettivo è quell

Padova : inaugurato Festival Cultura Paralimpica (2) : (Adnkronos) - “Siamo passati da una stazione a una Università, a voler sottolineare un comitato che ha una grande responsabilità -ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico- non solo quella di curare la dimensione tecnico-agonistica dei nostri campioni, ma anche quella

Padova : inaugurato Festival Cultura Paralimpica (2) : (Adnkronos) – ‘Siamo passati da una stazione a una Università, a voler sottolineare un comitato che ha una grande responsabilità -ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico- non solo quella di curare la dimensione tecnico-agonistica dei nostri campioni, ma anche quella di sancire il diritto allo sport per tutti, perché lo sport è condivisione di differenze, condivisione di ...

Padova : inaugurato Festival Cultura Paralimpica (3) : (Adnkronos) – ‘Questo Festival si inserisce alla perfezione nella Cultura di questa città che è città che non discrimina -ha spiegato il Sindaco di Padova Sergio Giordani- ogni discriminazione sarà veramente superata quando considereremo questi ragazzi innanzitutto come sportivi. L’obiettivo è quello di mettere i nostri ragazzi nelle condizioni migliori per praticare sport. Fare sport significa mettere una persona ...