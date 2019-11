Padova | inaugurato Festival Cultura Paralimpica 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) (Adnkronos) – ‘Siamo passati da una stazione a una Università, a voler sottolineare un comitato che ha una grande responsabilità -ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico- non solo quella di curare la dimensione tecnico-agonistica dei nostri campioni, ma anche quella di sancire il diritto allo sport per tutti, perché lo sport è condivisione di differenze, condivisione di passioni”.‘Questa è l’Università della libertà -ha esordito il Magnifico Rettore Rosario Rizzuto-. Oggi parlare di libertà significa parlare di diritti per tutti, di piena realizzazione. La libertà è la nostra stella indicatrice. Garantire a tutti la piena realizzazione vuol dire guardare al futuro e farlo anche attraverso lo sport e l’inclusione, aspetti fondamentali della formazione di una persona”.L'articolo...

