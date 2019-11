Oroscopo weekend 23 e 24 novembre | benessere per Ariete | Acquario irritato

Oroscopo del weekend - dall'8 al 10 novembre : meritato riposo per il Leone : novembre ha finalmente ingranato la marcia portando gli astri ad influenzare i segni zodiacali con posizioni nettamente differenti rispetto a quelle assunte nel mese di ottobre. L'Oroscopo del secondo weekend di questo mese, ovvero quello che comprende le giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prevede momenti di relax e riposo per il segno del Leone mentre sembra esserci una continua ricerca di libertà da parte del Toro anche per coloro ...

Oroscopo del weekend 2-3 novembre : complicazioni d'amore per il Leone : Primo weekend del mese di novembre 2019. Scopriamo come inizia il nuovo mese con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre 2019. Ariete: in queste giornate vi sentite insoddisfatti in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate maggiore chiarezza. Nella giornata di domenica potreste sentirvi stanchi....Continua a leggere

Oroscopo del weekend - Ada Alberti : previsioni del 2 e 3 novembre : Pomeriggio Cinque: Oroscopo di Ada Alberti del fine settimana, 2/3 novembre Pomeriggio 5 è andato in onda anche oggi, Barbara d’Urso ha deciso di far compagnia ai telespettatori di Canale5 nel giorno in cui si festeggiano i Santi. Il venerdì si è chiuso come di consueto a Pomeriggio Cinque con l’Oroscopo del weekend di Ada Alberti. L’astrologa ha svelato le previsioni del 2 e 3 novembre 2019 segno per segno. Amore e lavoro ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi - 1 novembre 2019 : i voti del weekend : Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 1 novembre, e previsioni del weekend A I Fatti Vostri su Rai2 il venerdì mattina Paolo Fox svela l’Oroscopo di oggi, 1 novembre, con l’aggiunta delle previsioni del fine settimana. Prima di sapere anche i voti del weekend assegnati ai dodici segni zodiacali, vediamo in pillole che cosa si dovranno aspettare dalla giornata di oggi. Le cose non andranno prese di petto, per il Cancro, mentre la ...

L'Oroscopo del giorno 2 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo inizio weekend per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 novembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della Bilancia la classifica e le previsioni su amore e lavoro. In questa sede scopriremo come saranno le stelle di questo sabato per la seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indica l'Astrologia ai sei segni messi sotto torchio. In questo caso, visto il buon ...

L'Oroscopo del weekend 2-3 novembre : Capricorno emozionato - intesa alta per l'Ariete : Durante il weekend del 2 e 3 novembre, i nativi Toro saranno molto tranquilli e inclini ad amare il partner, mentre Gemelli preferirà dedicarsi allo shopping. Un evento emozionante potrebbe coinvolgere i nativi Capricorno, mentre Acquario potrebbe sentirsi piuttosto stanco e decidere, in questo modo, di rimandare alcune faccende. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'Oroscopo per il fine settimana, dal 2 al 3 novembre per tutti i ...

L'Oroscopo del weekend dall'1 al 3 novembre : Cancro riservato - Scorpione fortunato : L'oroscopo del weekend di inizio novembre approfondisce l'entrata di Venere in Sagittario nella giornata di sabato. Non solo Sagittario ma anche Ariete, Leone, Bilancia e Pesci approfondiranno l'amore senza limitazioni, in maniera più libera. L'astro degli affetti garantirà successi sentimentali piuttosto avventurosi, alla scoperta di nuovi orizzonti amorosi. Luna dapprima in nona casa astrologica e successivamente in Capricorno, completerà alla ...

Oroscopo del weekend dall'1 al 3 novembre : Ariete carico di energia - Pesci passionali : Ottobre ci sta lasciando e novembre è alle porte. L'Oroscopo del primo weekend di questo nuovo mese non sembra essere negativo, al contrario annuncia giornate positive per la stragrande maggioranza dei segni zodiacali. L'Ariete, ad esempio, si ritroverà ad affrontare le giornate tra venerdì e domenica con una carica di energia non indifferente, così come i nati sotto al segno dei Pesci potranno godere di un rinnovato romanticismo. Situazione ...

Oroscopo weekend 16 e 17 novembre : Pesci di buonumore - Acquario annoiato : Il fine settimana che va da sabato 16 a domenica 17 novembre sarà di relax, di amore, d'intesa familiare e di coppia. Per lo Scorpione, il Toro e la Bilancia sarà l'occasione adatta per divertirsi e fare follie con gli amici. Il Cancro e la Vergine, invece, avranno di che lavorare e penare ancora un po', ma nelle serate saranno meno impegnati e con un umore un po' più alto. A seguire, le previsioni degli astri per il fine settimana. L'Oroscopo ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend : previsioni 26 ottobre : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: previsioni di oggi (sabato 26 ottobre) e del fine settimana Anche per oggi, 26 ottobre 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno e del weekend (quindi anche di domani) le riprendiamo al numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il mese di ottobre, uscito in edicola qualche settimana fa. L’Oroscopo di oggi, 26 ottobre, di Paolo Fox, dice che i nati ...

Oroscopo weekend 26-27 ottobre : novità professionali per l'Acquario : Fine settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche del weekend con amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019. Ariete: in questa domenica sentite l'esigenza di esprimere i vostri sentimenti. Nella giornata di sabato riuscirete a superare alcuni fastidi a livello salutare. Gratifiche in arrivo nel lavoro....Continua a leggere

Oroscopo del weekend Ada Alberti : previsioni 26 e 27 ottobre : Oroscopo Ada Alberti: le previsioni del fine settimana a Pomeriggio 5 L’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5 ha chiuso la puntata del venerdì del programma condotto da Barbara d’Urso. L’astrologa ha parlato della sfera lavorativa e affettiva offrendo i suoi consigli ai telespettatori, sottolineando come dovranno affrontare il sabato e la domenica i dodici segni dello zodiaco. Barbara d’Urso ha ascoltato con attenzione ...

Simon & The Stars - Oroscopo weekend (26-27 ottobre). La classifica : oroscopo del weekend (26-27 ottobre) di Simon & The Stars a Vieni da me Qui di seguito l’oroscopo di Simon & The Stars del weekend (26-27 ottobre) a Vieni da me con Caterina Balivo su Rai1. E’ tempo di classifica quindi si parte dalle ultime posizioni. Al dodicesimo posto il segno dell’Ariete: Luna in opposizione quindi sarà un weekend piuttosto complicato. Si sentono soffocare in amore. Pretenderanno comprensione. ...

Oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre : forti incomprensioni per Vergine e Cancro : Il mese di ottobre sta volgendo al termine e l'Oroscopo ha riservato già parecchie sorprese ai molti segni zodiacali. Se la settimana è stata parecchio impegnativa ora dal weekend ci si aspetta sempre un po' di relax. Al contrario, però, l'ultimo fine settimana di questo mese si prospetta essere pieno di impegni e novità per Leone e Toro, mentre altri segni avranno delle incomprensioni nel lavoro e in famiglia, come per la Vergine e il Cancro. ...