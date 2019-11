Oroscopo 22 novembre | Capricorno e Pesci in rialzo

Oroscopo weekend 23 e 24 novembre : benessere per Ariete - Acquario irritato : Nel fine settimana che va da sabato 23 a domenica 24 novembre i segni di terra, in particolare il Toro e la Vergine, potrebbero avere l'umore basso e anche del lavoro in sospeso che dovranno concludere al più presto. Il weekend si presenterà migliore per i nati del segno dell'Ariete e del Leone, mentre i Gemelli, lo Scorpione ed il Sagittario dedicheranno questi due giorni esclusivamente a sé stessi e agli affetti più cari. A seguire, le ...

L'Oroscopo di mercoledì 6 novembre : Giove in congiunzione a Sagittario - Vergine brillante : Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura ...

L'Oroscopo del 6 novembre : Venere protegge lo Scorpione e il Leone : La prima settimana del mese ha ormai preso il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione e il Leone, che potranno fare affidamento sulla protezione di Venere e dedicarsi con serenità ai sentimenti. Al contrario i Gemelli vivranno una giornata leggermente sottotono, ...

L'Oroscopo di domani 6 novembre e classifica : mercoledì favorevole per Scorpione e Gemelli : L'oroscopo di domani, 6 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà questo primo mercoledì del mese. La Luna sarà ancora in fase crescente e tra meno di una settimana si verificherà l'attesissimo plenilunio. Sono previste numerose attività sia in casa che fuori. Le emozioni saranno messe maggiormente in risalto così come i sentimenti. Qualcuno affronterà una situazione non propriamente eccezionale. Alcuni avranno a che fare con ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : incontri per Leone - recupero per Scorpione : L'Oroscopo della settimana dall'11 all'17 novembre annuncia rallentamenti per il Cancro, mentre la Bilancia potrà dedicarsi agli impegni lavorativi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà chiarire alcune situazioni dubbie. Chi ha un progetto importante da portare avanti potrà risentire di un po' di nervosismo. Vi farebbe bene ...

Oroscopo settimana 11-17 novembre : stelle scintillanti per Bilancia - soluzioni per Cancro : L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre apre le porte ad una settimana ricca di eventi ed opportunità. Tra amore, lavoro, famiglia e faccende domestiche, ci saranno molte cose da fare e poco tempo per annoiarsi. Nelle faccende di cuore, qualcuno si sentirà solo mentre altri si riavvicineranno al partner. Nelle questioni lavorative non si escludono degli interessanti ritorni economici. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno. Oroscopo da ...

Oroscopo 6 novembre : favorevole per i Pesci - malintesi d'amore per l'Ariete : Eccoci con le previsioni dell'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 novembre. La giornata, nel suo insieme, si presenta interessante. Molti avranno del lavoro da ultimare e per questo si sentiranno stressati e stanchi. Altri ritroveranno la passione. Vediamo nello specifico le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – In questi giorni meglio non far capire le vostre ambizioni perché qualche ...

Oroscopo 7 novembre - classifica dei segni : gaffe per l'Ariete - diverbi per i Gemelli : Giovedì 7 novembre 2019 troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove sui gradi del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro ed Urano nel segno del Toro. Favorevoli le previsioni zodiacali per Scorpione e Cancro, ma meno rosee per Bilancia ed Ariete. Sul podio 1° posto Cancro: galanti. Nel ...

Oroscopo di oggi Paolo Fox : previsioni martedì 5 novembre 2019 : Oroscopo del giorno Paolo Fox: le stelle di oggi a I Fatti Vostri Il martedì a I Fatti Vostri si è chiuso con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è stato protagonista nel programma condotto da Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Graziano Galatone con l’Oroscopo del giorno. La trasmissione del day time mattutino di Rai2 ha offerto intrattenimento e informazione grazie a rubriche culinarie, attualità e angoli musicali. Paolo ...

L'Oroscopo di domani 6 novembre - primi sei segni : Toro e Cancro top - Leone flop : L'oroscopo di domani mercoledì 6 novembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle a metà percorso settimanale? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il terzo giorno della corrente settimana messa a confronto con l'amore e il lavoro. Allora, in merito alla ...

Oroscopo del weekend - dall'8 al 10 novembre : meritato riposo per il Leone : novembre ha finalmente ingranato la marcia portando gli astri ad influenzare i segni zodiacali con posizioni nettamente differenti rispetto a quelle assunte nel mese di ottobre. L'Oroscopo del secondo weekend di questo mese, ovvero quello che comprende le giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prevede momenti di relax e riposo per il segno del Leone mentre sembra esserci una continua ricerca di libertà da parte del Toro anche per coloro ...

L'Oroscopo del giorno 6 novembre 2^ sestina : la Luna cambia segno - Bilancia tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 6 novembre annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Senz'altro a far ben sperare per questo mercoledì, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dell'Acquario, ma pronta a sbarcare nel settore dei Pesci. Per essere precisi tale transito avverrà proprio ad inizio giornata, alle ore ...

L'Oroscopo di martedì 5 novembre : Ariete è audace - Toro è altalenante : L'oroscopo di martedì 5 novembre apre nuovi orizzonti grazie ad una Luna in Acquario che assume un significato molto libero e indipendente. La voglia di ritagliarsi uno spazio tutto per sé coinvolgerà anche gli altri segni d'aria che difficilmente si faranno coinvolgere dalle emozioni, seguendo i propri desideri a tutti i costi e in maniera del tutto personale. Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: l'influsso lunare dall'Acquario ...

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre : Scorpione e Gemelli ok nella professione : È ormai giunta una nuova settimana. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni per le giornate comprese tra questo lunedì 4 e domenica 10 novembre 2019. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete: stelle positive per quel che riguarda il settore sentimentale. Chi è in cerca di una nuova stabilità, riuscirà a fare degli incontri speciali. Con Venere in buon ...