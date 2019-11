Omero Antonutti | morto il famoso attore doppiatore | i fratelli Taviani lo hanno voluto in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019)in Padre Padrone dei(1977) eamatissimo, con la sua voce che era diventata quella di Christopher Lee, Martin Landau, Robert Duvall, Michael Parks, John Hurt, Omar Sharif, Max Von Sydow, èa 84 anni. Nato a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, il 3 agosto del 1935,si è spento questa mattina in ospedale a Udine, dove era ricoverato per le complicanze di un tumore. Ilo vollero non solo in Padre padrone ma anche in La notte di San Lorenzo, Kaos, Good Morning Babilonia e Tu ridi. In molti lo ricordano come voce narrante nel film premio Oscar La Vita è Bella di Benigni. Nel 2000 ha vinto il premio Anello d’Oro alla manifestazione “Voci nell’ombra” di Finale Ligure, come migliore voce maschile per aver doppiato Richard Farnsworth in Una storia vera di David Lynch (1999). L'articoloil ...

