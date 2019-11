Oltre la soglia | spoiler prima puntata | la Navarro sembra nascondere un segreto

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019)la, con protagonista Gabriella Pession, andrà in onda mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la, la quale si preannuncia già ricca di colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni svelano che la dottoressa Tosca, una donna dall'immagine cupa e il passato difficile, dovrà lottare con tutte le sue forze per aiutare alcuni giovani in difficoltà, le stesse che ha avuto lei quando era un'adolescente. In particolar modo la dottoressa sarà alle prese con la vicenda di Jacopo, un ragazzo arrestato per vandalismo, dotato però di un'eccezionale intelligenza. Infine, in questi 12 nuovi episodi (suddivisi in sei appuntamenti) della fiction i telespettatori avranno modo di conoscere altri personaggi. Tosca si prende cura dei ragazzi con disturbi psichiatrici Già dalladila(in programmazione mercoledì ...

giuseppelandi : RT @marco72839376: @Mov5Stelle @GiancarloCanc Vi prego, evitate queste dichiarazioni quotidiane, oltre la soglia dello 0% non potete andare… - nakisady : RT @marco72839376: @Mov5Stelle @GiancarloCanc Vi prego, evitate queste dichiarazioni quotidiane, oltre la soglia dello 0% non potete andare… - AgenziaOpinione : CANALE 5 * ” OLTRE LA SOGLIA “: « AL VIA LA NUOVA SERIE MEDICAL CON GABRIELLA PESSION, DA MERCOLEDì 6 NOVEMBRE »… -