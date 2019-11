Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Dopo il caso Sinemet*, preoccupa lain Italia di un nuovo farmaco. Si tratta dell’Ongentys* (opicapone) nella formulazione in capsule rigide da 50 mg: una situazione annunciata nelle scorse settimane dalle associazioni dei pazienti e attentamente monitorata dall’Agenzia italiana del farmaco, che qualche giorno fa ha annunciato il “blocco temporaneo delledi tutte le confezioni del medicinale, per garre la disponibilità di qutativi sufficienti a rispondere alle esigenze di cura di tutti i pazienti (Determina1635/2019)“. Il medicinale “appartiene alla classe deie altri agenti dopaminergici ed è impiegato per il trattamento della malattia die i disturbi del movimento ad essa associati. L’uso di Ongentys – precisa l’– è destinato agli adulti ...

