Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Gli straordinari risultati nei 100 metri rana di Martinaalla 23esima edizione dello Swimeeting di Bolzano in vasca corta, con il nuovo primato italiano messo a segno (1’04″68), e di Ariannanella seconda giornata della penultima tappa di Coppa del Mondo di Kazan, hanno subito acceso la sfida di altissimo livello che vedrà lottare le due detentrici ex-aequo del record italiano della distanza in vasca lunga e la baby prodigio, argento iridato in carica nei 50, Benedetta Pilato, per i soli due posti disponibili nella gara regina della rana femminile a Tokyo 2020. Come da regolamento, l’Italia può portare alle future Olimpiadi giapponesi al massimo due atleti per ogni gara, 100 metri rana femminili compresi, e una delle tre campionesse, se non convocata per i 200 metri o per un’eventuale staffetta, dovrà dire addio al proprio sogno a cinque ...

OA_Sport : Nuoto, partenza a razzo per le raniste azzurre. Carraro e Castiglioni già in forma, che messaggio alla baby Pilato - tonymeola : RT @DeborahBergamin: Mentre continua il boom dei voli intercontinentali con destinazione e partenza da #Fiumicino, il @minambienteIT bocci… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Mentre continua il boom dei voli intercontinentali con destinazione e partenza da #Fiumicino, il @minambienteIT bocci… -