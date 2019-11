Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Spuntano oggi 5 novembre alcune notizie davvero interessanti per gli utenti che si ritrovano con unP20. Nonostante alcuni non abbiano perso ancora le speranze di toccare con mano EMUI 10 nel corso dei prossimi mesi, losoftware per lo smartphone Android non si. Proprio in queste ore, infatti, stanno venendo alla luce le prime informazioni in merito al rilascio dell'aggiornamento di settembre per il dispositivo che è stato lanciato sul mercato nel 2018. Prime informazioni sulla patchperP20A trattare l'argomento è stato il sitoBlog. La fonte tedesca, più in particolare, ci dà degli spunti importanti coi quali possiamo dare continuità rispetto a quanto riportato qualche settimana fa con l'ultima patch estiva per lo stessoP20. Nello specifico, tramite l'aggiornamentotoccheremo con mano la patch di settembre, ...

GioPao9 : Non si arresta lo sviluppo per #HuaweiP20Lite: sta arrivando l’aggiornamento B288 - OptiMagazine : Non si arresta lo sviluppo per Huawei P20 Lite: sta arrivando l’aggiornamento B288 -