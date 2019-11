No Tav | arrestati leader di Askatasuna | “Registi delle violenze al cantiere di Chiomonte”

Catania - arrestati corrieri albanesi che trasporTavano droga per un valore di 160 mila euro : Sofia Dinolfo I due sono arrivati dalla Calabria a bordo di due mezzi differenti, la polizia sorvegliava il porto di Messina e li ha bloccati Avrebbe fruttato circa 160 mila euro di incassi la droga sequestrata ieri a Catania se il piano, messo in atto dai trafficanti, non fosse stato scoperto in tempo dalla polizia. È fallita così in pieno la missione di due pregiudicati albanesi Doraci Beshir e Xhafa Leonard, rispettivamente di 33 ...

CiviTavecchia - madre e figlio arrestati per pistola in un bar : Roma – Quest’oggi la Polizia ha trovato all’interno di un bar nella zona di Campo dell’Oro, gestito da una donna e suo figlio, una pistola calibro 22 con matrice abrasa completa di caricatore con 8 proiettili, con gli investigatori del commissariato che stanno procedento agli accertamenti per verificare se con l’arma siano stati effettivamente compiuti reati. I due soggetti, su input del Pm della Procura di ...

RicatTavano la Juve che non voleva più regalare biglietti - chi sono i capi ultrà arrestati : Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.Continua a leggere

ARRESTATI 12 CAPI ULTRAS JUVENTUS/ RicatTavano club : "finta contestazione a Bonucci" : ARRESTATI 12 CAPI ultrà della JUVENTUS per estorsioni e violenze denunciare dal club lo scorso anno. In corso decine di perquisizioni in tutta Italia.

RicatTavano la Juve - arrestati i capi ultrà : "Finta la contestazione a Bonucci" : Emergono i dettagli dell'inchiesta nata dopo la denuncia del club. I capi ultrà, dopo aver visto respinte le richieste di biglietti e merchandising, hanno messo in atto "una campagna denigratoria e di contestazione" che ha portato anche alla chiusura della curva sud per una gara di campionato.

Juve - arrestati 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. «RicatTavano il club e sono stati denunciati» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Violenze e estorsioni - arrestati capi ultrà Juve"La ricatTavano perché aveva tolto i privilegi" : L'indagine coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato bianconero, dai "Drughi" a "Tradizione-Antichi valori" dai "Viking", al "Nucleo 1985". A far scattare le indagini una denuncia della Juve stessa.

Arrestati 12 capi ultrà della Juve : ricatTavano la società per avere biglietti e gestire bagarinaggio : Inchiesta della polizia, decine di perquisizioni in tutta Italia. "Accordo militare per controllare la curva"

Arrestati 12 capi ultras della Juventus : ricatTavano la squadra dopo la revoca dei privilegi : L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura di Torino, coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: 'Drughi', 'Tradizione-Antichi valori', 'Viking', 'Nucleo 1985' e 'Quelli... di via Filadelfia'. Le accuse: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.Continua a leggere

Juve - arrestati 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. «RicatTavano il club» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus : ricatTavano così la società : Accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, violenza privata: "Accordo militare per controllare la curva". Blitz della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei "Drughi", di ...