Nino | il pompiere morto ad Alessandria si chiedeva | “Quanto vale la vita di un vigile del

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) "Lavoriamo in silenzio e abbiamo imparato a morire senza fare troppo rumore, Per quanto tempo ancora?" sicondividendo un messaggio sui socialCandido, il più giovanenelle scorse ore insieme ad altri due colleghi a seguito di una esplosione che ha distrutto una villa a Quargnento, in provincia di

Adnkronos : 'Quanto vale la vita di un pompiere?': il post di #Nino, morto ad #Alessandria - anna_veraldi : RT @TaniuzzaCalabra: «Il pompiere paura non ne ha»: la Calabria piange Nino, morto nell’esplosione #Alessandria - CALARCOANTONIO : NON AMO USARE FB PER QUESTE COSE, MA VORREI UNIRMI AL DOLORE DELLA FAMIGLIA E DI TUTTI I CONOSCENTI DI Nino Candido… -