Next Gen 2019 | Jannik Sinner all’esordio nel torneo contro Frances Tiafoe

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Prendono il via quest’oggi leGen ATP Finals, giunte alla loro terza edizione, la prima che si svolge al PalaLido di Milano, che pur essendo stato rinominato come Allianz Cloud resta col suo nome storico nel cuore di tutti i milanesi. Fa il suo esordio, che succede a Gianluigi Quinzi e a Liam Caruana nella quota italiana prevista per il, sebbene sia arrivato in modo diverso a disputarlo. Se Quinzi e Caruana avevano giocato ildi pre-qualificazione, aè stata elargita una wild card senza dover fare alcuno sforzo, in considerazione della sua sempre più vertiginosa scalata verso i primi cento posti del ranking ATP, raggiunti dopo il superamento del primo turno delATP 500 di Vienna. Ilcadetto si è comunque disputato, ma è servito per dare a Giulio Zeppieri il ruolo di riserva. Ad ogni modo,giunge sulle ali di un ...

HorecaNewsit : Lavazza alle Next Gen Atp Finals di Tennis presenta due nuovi Brand Ambassador @Lavazza - mystartup08 : Pronostici Tennis, Atp Next Gen Il secondo match del DAY1 delle Next Gen Finals è sempre al gruppo A: a sfidarsi il… -