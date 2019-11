Nel mondo ci sono 15 milioni di bambini e adolescenti sotto psicofarmaci L' Italia

Alessandro Siani da record : «Il giorno più bello del mondo» è il miglior incasso del weekend Nel 2019 : Il giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoIl giorno più bello del mondoLa magia arriva e abbraccia tutti come se fosse una scia luminosa, luccicante e imprevedibile. Dopo essersi assicurato il titolo di miglior esordio del cinema italiano del 2019, con 324mila euro incassati nel primo ...

Notizie del giorno – Due tragedie Nel mondo del calcio - lo scioccante infortunio di André Gomes : MUORE EX CALCIATORE INTER DEI RECORD – mondo del calcio in lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. (L’ARTICOLO COMPLETO) EX CALCIATORE SI BUTTA DA UN ...

F1 Lewis Hamilton Campione del Mondo - la festa Nel paddock e l’esultanza con la Mercedes : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico ha concluso il GP degli USA al secondo posto e ha così potuto festeggiare il titolo iridato con due gare di anticipo visto che il compagno di squadra Valtteri Bottas non può più colmare il distacco. Il pilota della Mercedes si è portato così a una sola lunghezza dalla storico record di Michael Schumacher e il suo entusiasmo al traguardo è stato davvero ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : Letizia Paternoster argento Nell’omnium Nella giornata di Filippo Ganna : Un’ultima giornata da sogno che si è conclusa nel modo migliore per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo, in quel di Minsk (Bielorussia). Oggi ovviamente tutti i fari sono stati puntati su Filippo Ganna: il piemontese ha messo in scena un vero e proprio show prendendosi al mattino il Record del Mondo dell’inseguimento individuale, migliorandolo poi in finale, agguantando ovviamente ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster Nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui l’ultima giornata di gare della tappa di Minsk della Coppa del mondo di Ciclismo su pista. Molti gli azzurri che sono riusciti a mettersi in luce. Di certo rimarrà negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati il record del mondo di Filippo Ganna. 17.38 Vince ancora Harrie Lavreysen e trionfa nella tappa di Coppa del mondo di Minsk. 17.36 Ci siamo è il momento ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : Letizia Paternoster vola - è argento Nell’omnium! : Letizia Paternoster conquista la medaglia d’argento nell’omnium della Coppa del Mondo del Ciclismo su pista: l’azzurra chiude dietro Jennifer Valente Nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista arriva anche una grande soddisfazione per le due ruote femminili. Letizia Paternoster, una fra le grandi favorite nell’omnium, ha rispettato i pronostici della vigilia portandosi a casa una scintillante medaglia d’argento. La ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster Nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 L’ultimo sprint è stato vinto dall’indomita Dideriksen, seguita dalla francese Capponi e dalla polacca Pikulik. 17.30 Secondo posto PER Letizia Paternoster!!!! L’azzurra si piazza alle spalle di Jennifer Valente. 17.28 Quando manca l’ultimo sprint la classifica parziale è la seguente: Jennifer Valente prima con 130 punti, seconda la nostra Letizia Paternoster con ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria Nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Il programma prevede al termine della gara Sprint maschile l’ultima prova dell’Omnium femminile ovvero la gara a punti. La nostra Letizia Paternoster è seconda nella classifica generale parziale. 16.58 C’è grande attesa per la terza e decisiva sfida tra il campione del mondo Harrie Lavreysen e quello europeo Jeffrey Hoogland. 16.53 Harrie Lavreysen conquista il secondo ...

Tragedia Nel mondo del calcio - ex calciatore si getta dal ponte e muore [NOME e DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, un ex calciatore è morto dopo essersi lanciato dal ponte del cimitero, l’episodio è successo a Macerata. Non c’è stato nulla da fare per Mauro Arigoni, conosciuto in città per essere stato un ex calciatore, recentemente è stato anche vice allenatore dell’Atelico Macerata in seconda categoria. L’allarme è stato lanciato dai passanti che avevano visto l’uomo ...

Tragedia Nel mondo del calcio - calciatore si getta dal ponte e muore [NOME e DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, un ex calciatore è morto dopo essersi lanciato dal ponte del cimitero, l’episodio è successo a Macerata. Non c’è stato nulla da fare per Mauro Arigoni, conosciuto in città per essere stato un ex calciatori, recentemente è stato anche vice allenatore dell’Atelico Macerata in seconda categoria. L’allarme è stato lanciato dai passanti che avevano visto l’uomo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Viviani e Consonni impegnati ora Nella Madison : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Paternoster in gara ora Nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

Ciclismo su pista – Filippo Ganna brilla a Minsk - l’azzurro centra il record del mondo Nelle qualifiche dell’inseguimento : L’azzurro riesce ad ottenere il primato mondiale nelle qualifiche dell’inseguimento individuale, staccando così il pass per la finale Con una prestazione straordinaria si apre l’ultima giornata di Coppa del mondo a Minsk: Filippo Ganna con 4’04″252 ed una media di 58.956 km/h sui 4 km, registra il nuovo record del mondo durante le qualifiche dell’inseguimento individuale. L’azzurro frantuma così il ...

Lutto Nel mondo del calcio - muore a 51 anni ex calciatore dell’Inter dei record : mondo del calcio in Lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ...