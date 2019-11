“Nel mare ci sono gli squali” | il corto degli Anfausti vince la XIII edizione The 48 hour

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Con il lavoro intitolato”Nelcigli squali“, la squadra de Gliha conquistato il primo premio come Miglior Film nelladel The 48Film Project Italia, la competizione che coinvolge 140 città in cinque continenti e vede la Capitale unica tappa italiana. L’importante riconoscimento è stato consegnato dalle organizzatrici insieme a Francesco Dobrovich, direttore artistico di Videocitta . Il team ha stravinto, portandosi a casa anche il premio per Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore ed il Premio Il Fatto Quotidiano. Il lorometraggio concorrerà al Filmpalooza 2020, la finale mondiale in cui le 140 squadre del contest provenienti da tutto il mondoin competizione per avere l’opportunità di aggiudicarsi, oltre al gran premio finale, la possibilità di prendere parte al Festival di Cannes 2020 nella sezione Short Film Corner. Tra il ...

