NBA – Un nuovo caso di doping | pesante squalifica per un giocatore degli Atlanta Hawks

(Di martedì 5 novembre 2019)per John Collins: l’alaHawsto perBrutte notizie per gli: il team perde unper. Si tratta di John Collins: l’ala è risultata positiva al peptide 2, un ormone della crescita e per lui è arrivata una pesantissima, di ben 25 partite. ”Prima di tutto voglio scusarmi con i miei compagni e con l’organizzazione, i tifosi e tutta la comunità cittadina. Capisco benissimo il tipo di impatto che questa faccenda avrà sui nostri obiettivi stagionali e sono incredibilmente frustrato e deluso per aver messo tutti in questa posizione. Sono sempre stato molto attento all’assunzione di qualsiasi sostanza ma in questoho preso un integratore che, a mia totale insaputa, è stato contaminato con una sostanza illegale. Ho intenzione di appellarmi e -con il supporto ...

