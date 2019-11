NBA 2019-2020 | i risultati della notte 5 novembre Volano le stelle | grandi prestazioni

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Se c’è unaNBA in cui sono leindividuali a far notizia in maniera preponderante, è quella appena passata. Andiamo a scoprire la ragione. Nella vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Memphis Grizzlies per 100-107 la palma di migliorese la prende James Harden, con i suoi 44 punti e 10 rimbalzi, che va a supplire con successo all’assenza di Russell Westbrook. Per i Grizzlies non bastano sei uomini in doppia cifra e 23 di Ja Morant. La risposta per le rime arriva da Giannis Antetokounmpo, che trascina i Milwaukee Bucks al largo successo per 106-134 sul parquet dei Minnesota Timberwolves con 34 punti e 15 rimbalzi. A dargli man forte ci pensano Khris Middleton con 26 punti ed Eric Bledsoe con 22, mentre per i Timberwolves è positivo Andrew Wiggins con 25 punti. I Phoenix Suns si confermano in ottima forma in questo inizio di stagione ...

