Napoli reso più insicuro dal ritiro Spreca tanto ma grazie a Lozano ha un piede negli

Napoli - consigliere regionale aggredito da parcheggiatore abusivo : “Ti spacco la testa”. L’episodio ripreso in diretta : Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nel contrasto alle attività illegali dei parcheggiatori abusivi, è andato al cimitero Nuovissimo di Napoli “perché tanti cittadini ci avevano segnalato la presenza, in questo giorno festivo, di parecchi guardamacchine che chiedevano 5 o 10 euro ad automobile“. A un certo punto, però, Borrelli viene minacciato: “Stavo filmando la situazione quando ...

Napoli-Atalanta - Ancelotti : “L’arbitro e il VAR hanno preso una topica”. E spiega la sua espulsione : “Mi sembra evidente il rigore, c’è il disinteresse del difensore per la palla. L’arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal VAR“. Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport gli episodi nel finale della partita contro l’Atalanta. “L’espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e ...

Il ct della Macedonia : “Ringrazio il Napoli. Ha reso Elmas un giocatore migliore e pronto” : Elmas è impegnato con la nazionale macedone (contro la Slovenia ha segnato una doppietta) e attorno a lui si è scatenato un dibattito sul ruolo in campo. Il ct macedone, Igor Angelovski, pensa che Elif possa giocare in tre o quattro posizioni diverse, meglio se offensive. Il Corriere dello Sport riporta le parole del ct a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il soprannome è più che meritato: Elif è davvero un diamante del calcio. Con noi ha sempre agito in ...

Napoli - ordigno esplode davanti nota cioccolateria a Mergellina. Preso un ragazzo di 16 anni : «Una bravata» : Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota...

Ospedali sotto attacco a Napoli - preso l'aggressore del primario al Loreto Mare : I poliziotti lo hanno bloccato in un bar, a pochi passi dall'ospedale Loreto Mare dove aveva minacciato di uccidere un medico. Il 30enne napoletano che lunedì scorso aveva promesso al...

CorSport : Manolas - un’ora da gigante. Poi esce e il Napoli viene preso dalla paura : Il Corriere dello Sport elogia la partita di Kostas Manolas. Definisce la sua prestazione “un’ora da gigante”, con due gol segnati, di cui uno annullato dal var. Il difensore greco del Napoli ha guidato i compagni verso una vittoria che sembrava agevole. Poi, appena è uscito, è successo qualcosa. Il Napoli ha subito il gol di Balotelli ed ha avuto paura. La squadra è comunque riuscita a tenere la barra dritta e a portare a casa i 3 punti. ...

Napoli - l'ambulanza tampona un'auto in sosta : sanitario preso a schiaffi davanti a tutti : Schiaffo in faccia contro il soccorritore dell'ambulanza. È l'aggressione che fa arrivare a quota 80 il numero degli episodi di violenza contro i sanitari, rendicontati...

Napoli - preso il terrore della metropolitana : borseggiava tutti i viaggiatori : È un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Il 56enne...

Giovanni Ciacci : "Nessuna condanna dalla Rai - sono indagato per aver preso un vestito dalla sede di Napoli senza la bolla" : "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Lo sostiene Carlo Freccero in un'intervista rilasciata al Magazine del Fatto Quotidiano. Ma lo stylist, pronto a debuttare su Tv8 con Vite da Copertina, non ci sta e ribatte (sempre su FQMagazine): "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna ...

Moggi : “Llorente parla di un Napoli incredibilmente forte. Forse non sa che ha preso 7 gol” : Su Libero, nella sua consueta rubrica, Luciano Moggi fa una disamina delle partite previste nella terza giornata di campionato che sta per iniziare. A proposito del Napoli scrive: “Llorente, ultimo arrivato al Napoli, definisce la sua nuova squadra «incredibilmente forte». Forse non gli hanno fatto sapere che la sua difesa in due partite ha subito sette gol e dovrà cambiare marcia se vuole tenere il passo di Juve e Inter, entrambe ...

Koulibaly : “Napoli non ti tollera - ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…” : Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta”. Intervista del difensore a ‘Il Corriere dello Sport’ Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…”. Intervista del difensore azzurro rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi. Oltre mezzo secolo fa, Martin ...