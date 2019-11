Napoli prigioniero delle sue paure | il Salisburgo strappa un pari al San Paolo | Lozano

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Continua il momento nero degli azzurri che non riescono a stendere il, dovendo rimandare la qualificazione agli ottavi Ilnon riesce a tirarsi fuori dal momento nerissimo in cui si è cacciato, pareggiando in casa contro il non irresistibileal termine di una partita non proprio esaltante. Cafaro/LaPresse Prestazione da rivedere quella degli uomini di Ancelotti, che vanno in svantaggio in seguito al rigore di Haaland, prima di raggiungere ilcon un preciso destro di, che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo il 2-2 con l’Atalanta e la sconfitta dell’Olimpico con la Roma, ci si aspettava una pronta risposta di Mertens e compagni, che purtroppo non è arrivata. Gioco lento e macchinoso, lontano da quello mostrato ad inizio stagione dagli azzurri, apparsi involuti e impacciati al cospetto della difesa austriaca. Come se non ...

