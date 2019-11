Napoli | col Salisburgo è solo 1-1 | Lozano risponde al rigore di Haaland

Live Napoli-Salisburgo 1-1 Llorente pericoloso di testa da angolo : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

Napoli-Salisburgo - in attacco i due piccoletti. In difesa Maksimovic. Out Milik e Manolas : Tra poco, allo stadio San Paolo, Napoli-Salisburgo. Per la squadra di Ancelotti si tratta di un’occasione ghiotta per accaparrarsi il passaggio agli ottavi. Il tecnico ha scelto la formazione da schierare in campo. Tra i pali Meret, una sicurezza per la squadra. In difesa Maksimovic preferito a Manolas, in coppia con Koulibaly. A destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui. A centrocampo, il tecnico decide di non rischiare Allan. Si affida a ...

Barbano : ”Napoli in crisi - ma non è colpa delle decisioni arbitrali” : Barbano: Napoli in crisi, ma non è colpa delle decisioni arbitrali. Llorente-Kjaer? L’arbitro ha rinunciato ad andare a guardare il VAR A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, per parlare della crisi del Napoli e di alcune decisioni arbitrali sbagliate a sfavore della squadra azzurra. Queste le parole del vice direttore Corriere dello Sport: “Alcune decisioni sbagliate ...

Allerta Meteo Campania : domani - mercoledì 6 Novembre - scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani a causa del Maltempo che è abbattuto sulla Campania. Il livello di Allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6 Novembre. Chiusi anche cimiteri e parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani, mercoledì 6 Novembre, scuole chiuse a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Sinatti : “Napoli in difficoltà. Si al turnover - ma non scientifico” : Sinatti: Napoli in difficoltà. Si al turnover, ma non scientifico. Ogni calciatore ha caratteristiche e tempi di recupero a sè.. A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francesco Sinatti, ex preparatore atletico del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli mi manca, è una piazza affascinante perché ha caratteristiche uniche e dopo 3 anni ne sento la mancanza. Il Napoli ha difficoltà nel mantenere l’intensità ...

Maltempo Campania : collegamenti ridotti tra Capri e Napoli - stop gli aliscafi : Condizioni meteomarine avverse nel Golfo di Napoli: mare agitato e vento a raffiche continuano a colpire l’isola di Capri, da 3 giorni si registrano disagi nei collegamenti. I tragitti da e per la terraferma finora sono assicurati dai maxi traghetti della Caremar che collegano Napoli con l’isola azzurra e le motonavi coprono la rotta per Sorrento. La situazione meteo viene costantemente monitorata dalle compagnie di ...

Serie A - la classifica di pali e traverse : Napoli sfortunato - l’accoppiata Mertens-Milik ha colpito 7 ‘legni’ : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, attesa per il posticipo tra Spal e Sampdoria, partita molto importante per la salvezza, nel frattempo è il momento dei primi bilanci. Continua il momento magico dell’attaccante Ciro Immobile, altro gol per il biancoceleste nella sfida contro il Milan, sono ben 13 le reti per l’attaccante in 11 partite, una media altissima e che potrebbe aumentare nelle ...

Classifica Serie A - bagarre in zona Europa per “colpa” del Napoli. In dodici con la paura di retrocedere : In attesa del posticipo di questa sera Spal–Sampdoria, tra sabato e domenica la giornata di Serie A ha emanato importanti risultati. In testa alla Classifica Juventus e Inter hanno inserito la quinta, continuano a vincere e stanno scappando in solitaria. La Roma terza, infatti, ha già un distacco di sei punti dal secondo posto occupato dai neroazzurri. Il discorso Scudetto è quindi chiaramente confinato a due squadre, con ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

Roma-Napoli 2-1 - pagelle / Un due novembre nefasto che è tutto colpa nostra : MERET. E’ un Due novembre nefasto, Ilaria cara, e il giovane Meret è ancora una volta il più vivo dei suoi compagni di squadra. Dopo il paperone con gli orobici, stavolta para il primo rigore romanista, devia tiri di Kolarov e Veretout e fa una meraviglia su Pastore, anche se poi è stato fischiato il fuorigioco. Eppure prende due pappine (Zaniolo e un altro penalty) e deve farsi assistere da Santa Traversa – 7 Che bello sapere che ...

