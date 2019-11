Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Giovedì 7 novembre, nello stesso giorno in cui uscirà il nuovo, attesissimo libro di Elena Ferrante, arriverà nelle librerie italiane anche quello di, la conduttrice televisiva de Le Iene morta di cancro ad agosto. La malattia che l’ha colpita e che non ha mai nascosto, l’ha avvicinata alla sofferenza di tanti malati che hanno potuto rispecchiarsi in lei e sentirsi così meno soli e più capiti. Il libro, dal titolo Non- lache ci ha lasciato (Chiarelettere) – di cui l’HuffPost pubblica duein esclusiva, rivela i suoi pensieri degli ultimi mesi, tra il gennaio e il giugno del 2019, quando, dopo i molti attacchi subiti sulla rete in seguito alla decisione di rendere pubblica la sua condizione,scelse di rimanere in silenzio mettendo fine alle polemiche. Il suo desiderio, ...

Agenzia_Ansa : Esce postumo il nuovo libro di #NadiaToffa. L'annuncio della madre su #Facebook: 'Mi ha chiesto lei di pubblicarlo'… - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Nadia Toffa, in anteprima due estratti di 'Non fate i bravi - la testimonianza che ci ha lasciato' - Hoya1949 : Nadia Toffa, in anteprima due estratti di 'Non fate i bravi - la testimonianza che ci ha lasciato'… -