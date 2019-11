MotoGP | Miguel Oliveira si è operato alla spalla destra | stagione finita per il portoghese

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019) Finisce anzitempo la2019 diin. Ildella KTM Tech 3, al primo anno nella classe regina dopo aver sfiorato il titolo sia in Moto3 che in Moto2, non sarà presente all’ultimo round di Valencia in programma tra dieci giorni a causa di un’operazionespeffettuata con successo ad Innsbruck negli ultimi giorni. La spin questione, già lesionata in quel di Silverstone, è stata nuovamente danneggiata in Australia in occasione della caduta avvenuta nelle FP4curva Doohan per una raffica improvvisa di vento. Il 24enne lusitano ha provato a scendere in pista nella prima sessione di prove libere in Malesia ma si è dovuto arrendere ad un dolore troppo forte che lo ha convinto a tornare in Europa per operarsi.salta così le ultime due gare del 2019 in modo da rimettersi in sesto il prima possibile in vista del ...

