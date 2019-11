MotoGp | Marquez esce allo scoperto | il campione del mondo disegna il proprio futuro

Marc Marquez - MotoGp : ”Voglio continuare per molti anni in Honda - questa è la mia famiglia” : Marc Marquez è stato autore di una stagione da sogno che l’ha portato a vincere il suo ottavo Mondiale. La superiorità del pilota spagnolo è stata evidente e nessuno dei suoi avversari è riuscito ad impensierirlo nella lotta al titolo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sua Honda, probabilmente la moto migliore. Marquez in un’intervista rilasciata a Marca ha raccontato dei suoi progetti futuri, rassicurando i tifosi della ...

MotoGp - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

MotoGp – Agostini e quell’elogio a Marquez : “sarei disonesto se dicessi che vorrei battesse il mio record - ma ammetto…” : Giacomo Agostini elogia il talento di Marc Marquez: vederlo eguagliare il record di 15 titoli vinti non è un’utopia Anche per quest’anno ogni avversario si è dovuto arrendere, per il quarto anno consecutivo in MotoGp regna il dominio di Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha sbaragliato la concorrenza, tenendo a debita distanza Dovizioso e la sua Ducati per tutto l’anno, conquistando l’ottavo titolo di campione del ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGp - Alex vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra

MotoGp - Vinales domina a Sepang davanti a Marquez - podio per Dovizioso davanti a Valentino Rossi : Maverick Vinales torna ad assaporare la vittoria. Il 24enne pilota spagnolo della Yamaha, scattato dalla seconda posizione sulla griglia di partenza, vince il Gran Premio della Malesia, diciottesimo e penultimo appuntamento del calendario 2019 della MotoGp. Si tratta del secondo successo stagionale

MotoGp - GP Malesia 2019 : la giornata delle rimonte. Sorpassi a ripetizione per Dovizioso e Marquez : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP disputato oggi ha messo in mostra alti e bassi clamorosi. Crolli inesorabili e rimonte eccellenti. Una doppia faccia della medaglia che a Sepang ci ha condotto lungo i 21 giri della gara odierna. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è incredibilmente sparito sin da subito, sprecando la sua splendida pole position conquistata ieri nel breve volgere di pochi metri e concludendo in un anonimo settimo posto, ...

MotoGp - Pagelle GP Malesia 2019 : Vinales chirurgico - Marquez umano - Dovizioso coriaceo e Valentino Rossi redivivo : Il penultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP, sulla pista di Sepang (Malesia), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito le Pagelle: MotoGP, Pagelle GP Malesia 2019 MAVERICK Vinales (YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del ...

MotoGp - Marquez ricorda Munandar : “il podio è dedicato a lui - lo conoscevo e mi dispiace. Viñales? Era troppo forte” : Il campione del mondo commenta il secondo posto ottenuto in Malesia, ammettendo la superiorità di Viñales sul circuito malese Diciassette podi in diciotto Gran Premi stagionali, Marc Marquez continua a macinare record su record in questo Mondiale di MotoGp, arrivando alla spaventosa cifra di 395 punti. AFP/LaPresse La vittoria in Malesia sfugge allo spagnolo per via della grande prestazione di Maverick Viñales, davvero troppo forte oggi ...

MotoGp – Viñales dedica la vittoria a Munandar - Marquez esalta il fratello e Dovi non si lamenta : le parole dei top-3 in Malesia : Le parole di Viñales, Marquez e Dovizioso nel parco chiuso dopo il Gran Premio della Malesia, vinto dallo spagnolo della Yamaha Settima vittoria in top class per Maverick Viñales, la seconda in stagione per lo spagnolo della Yamaha, che vince in Malesia e interrompe il dominio di cinque successi consecutivi di Marc Marquez. Una vittoria voluta e conquistata con sudore per lo spagnolo, scappato in testa fin dai primi giri, per tagliare poi ...

MotoGp - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

